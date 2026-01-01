Орган при свечах: шедевры барокко и романтический орган

Елизавета Козлова представит золотой репертуар двух великих органных стран — Германии и Франции. В программе прозвучат шедевры Иоганна Себастьяна Баха, чье наследие стало символом эпохи барокко.
Вечер откроет фрагмент из Приходской мессы Франсуа Куперена, композитора, получившего титул Великого при жизни. Его органные мессы соединяют французскую традицию с уникальным авторским стилем.
Творчество Баха впечатляет математической точностью и высочайшей духовностью. В программе — легендарная Токката и фуга ре минор, наиболее популярное органное произведение в мире.
Также будет исполнен Прелюдия и фуга си минор, написанный в лейпцигский период. Эта тональность считалась одной из самых скорбных во времена барокко и использовалась самим Бахом в Высокой мессе.
Вдохновившись музыкой Антонио Вивальди, Бах создал органные транскрипции концертов для струнного оркестра, которые до сих пор восхищают слушателей.
Макс Регер, поздний романтик и неоклассик, также будет представлен своим произведением — Фантазия и фуга на тему B-A-C-H, в котором зашифрована фамилия великого композитора.
Жозеф Боннэ удивит всех пьесой «Лунный свет». Этот органист, служивший в церкви Сен-Эсташ в Париже, продолжил свою карьеру в США и Канаде.
Завершит вечер Луи Вьерн с потрясающей пьесой «Вестминстерские колокола», воспроизводящей карильонный перезвон. Вьерн прослужил титулярным органистом Собора Парижской Богоматери более 30 лет.
Концерт пройдет на одном из уникальных исторических органов семейства Walcker, построенном в 1910 году. Этот инструмент способен передавать как барочную, так и романтическую музыку.
Храм Матери Божией Лурдской, в котором будет проходить концерт, представляет собой особое архитектурное произведение, построенное по проекту Леонтия Бенуа в южнофранцузском романском стиле. Это единственный католический приход в Петербурге, не закрывшийся в советский период, что придает ему особую атмосферу.
Исполнитель: Лауреат международных конкурсов Елизавета Козлова, орган
Продолжительность концерта: 1 час 10 минут без антракта; концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.