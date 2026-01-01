Орган при свечах: шедевры барокко и романтический орган

Органный концерт романтической музыки при свечах в Римско-католической церкви Лурдской Божьей Матери

Елизавета Козлова представит золотой репертуар двух великих органных стран — Германии и Франции. В программе прозвучат шедевры Иоганна Себастьяна Баха, чье наследие стало символом эпохи барокко.

Музыка Баха и Куперена

Вечер откроет фрагмент из Приходской мессы Франсуа Куперена, композитора, получившего титул Великого при жизни. Его органные мессы соединяют французскую традицию с уникальным авторским стилем.

Творчество Баха впечатляет математической точностью и высочайшей духовностью. В программе — легендарная Токката и фуга ре минор, наиболее популярное органное произведение в мире.

Также будет исполнен Прелюдия и фуга си минор, написанный в лейпцигский период. Эта тональность считалась одной из самых скорбных во времена барокко и использовалась самим Бахом в Высокой мессе.

Работы других композиторов

Вдохновившись музыкой Антонио Вивальди, Бах создал органные транскрипции концертов для струнного оркестра, которые до сих пор восхищают слушателей.

Макс Регер, поздний романтик и неоклассик, также будет представлен своим произведением — Фантазия и фуга на тему B-A-C-H, в котором зашифрована фамилия великого композитора.

Жозеф Боннэ удивит всех пьесой «Лунный свет». Этот органист, служивший в церкви Сен-Эсташ в Париже, продолжил свою карьеру в США и Канаде.

Завершит вечер Луи Вьерн с потрясающей пьесой «Вестминстерские колокола», воспроизводящей карильонный перезвон. Вьерн прослужил титулярным органистом Собора Парижской Богоматери более 30 лет.

Исторический орган и замечательный храм

Концерт пройдет на одном из уникальных исторических органов семейства Walcker, построенном в 1910 году. Этот инструмент способен передавать как барочную, так и романтическую музыку.

Храм Матери Божией Лурдской, в котором будет проходить концерт, представляет собой особое архитектурное произведение, построенное по проекту Леонтия Бенуа в южнофранцузском романском стиле. Это единственный католический приход в Петербурге, не закрывшийся в советский период, что придает ему особую атмосферу.

Программа концерта

Франсуа Куперен - Offertoire sur les Grands jeux из Messe pour les Paroisses

Иоганн Себастьян Бах - Токката и фуга ре минор BWV 565

Иоганн Себастьян Бах - Концерт для органа № 2 ля минор (по Антонио Вивальди) BWV 593: I часть

Иоганн Себастьян Бах - Прелюдия и фуга си минор BWV 544

Жозеф Бонне - Clair de lune (Лунный свет) № 3 из цикла 12 пьес ор. 7

Макс Регер - Фантазия и фуга на тему B-A-C-H op. 46

Луи Вьерн - Вестминстерские колокола op. 54

Исполнитель: Лауреат международных конкурсов Елизавета Козлова, орган

Продолжительность концерта: 1 час 10 минут без антракта; концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.