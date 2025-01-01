Орган при свечах. Саундтреки и виртуозный орган

Концерт «Орган при свечах» в Шведской церкви Святой Екатерины

С марта 2025 года в Шведской церкви Святой Екатерины открывается цикл органных концертов. Эта уникальная постройка была возведена в 1865 году по проекту архитектора Карла Карловича Андерсона и расположена в живописном месте на углу Малой Конюшенной улицы и Шведского переулка. Ее богатая история и удивительная акустика создают идеальную атмосферу для звучания органа — короля инструментов.

Все концерты проходят в таинственном полумраке, при мерцании свечей, что добавляет особое очарование всем выступлениям. Ожидайте вечер, наполненный хитовыми саундтреками и виртуозными переливами органа в программе «Орган при свечах», исполненной талантливым Иваном Мокшиным. В ней переплетаются шедевры мировой классики и киномузыка, с одним из произведений Баха, ставшем героем культового фильма!

Музыкальные хиты вечера

В программе концерта не обойдется без знаковых произведений. Концерт откроет пьеса Луи Вьерна, французского композитора и органиста, который посвятил всю свою жизнь музыкальному искусству, служа в Соборе Парижской Богоматери. Его произведения по праву считаются сокровищем органной музыки.

Не менее ярким будет вклад Ян Питерсзон Свелинка, нидерландского композитора периода барокко, известного как виртуоз клавирной импровизации. Свелинка ценили во всей Северной Европе, и он воспитал множество замечательных музыкантов.

Также можно будет насладиться хоральной обработкой Николауса Брунса, современника Баха, чье наследие было высоко ценимо великим композитором. Специально для любителей органной музыки в программе прозвучит хоральная прелюдия фа минор из фильма «Солярис».

Специальные сюрпризы от исполнителя

Среди сюрпризов вечера — красивейшая Сицилиана собственного сочинения Ивана Мокшина на русские темы. Также в программе будет «Рождественский концерт» Арканджело Корелли, выполненный по заказу кардинала, где рождественский хорал является основой композиции.

Среди других знаковых произведений будут: прелюдия и фуга на тему B-A-C-H Ференца Листа, а также самый известный саундтрек от композитора Ханса Циммера к фильму «Интерстеллар». В вечерней программе звучит не только это, но и темы из «Крестного отца» и «Пиратов Карибского моря»!

Детали концерта

Исполнитель концерта — лауреат международных конкурсов Иван Мокшин, использующий электронный орган Johannus. Продолжительность выступления составляет 1 час 10 минут без антракта, и концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.

Не упустите возможность насладиться вечером, полным музыкальных шедевров, в уникальной атмосфере Шведской церкви Святой Екатерины!