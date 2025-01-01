Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Орган при свечах. Саундтреки и виртуозный орган
Киноафиша Орган при свечах. Саундтреки и виртуозный орган

Орган при свечах. Саундтреки и виртуозный орган

6+
Возраст 6+

О концерте

Концерт «Орган при свечах» в Шведской церкви Святой Екатерины

С марта 2025 года в Шведской церкви Святой Екатерины открывается цикл органных концертов. Эта уникальная постройка была возведена в 1865 году по проекту архитектора Карла Карловича Андерсона и расположена в живописном месте на углу Малой Конюшенной улицы и Шведского переулка. Ее богатая история и удивительная акустика создают идеальную атмосферу для звучания органа — короля инструментов.

Все концерты проходят в таинственном полумраке, при мерцании свечей, что добавляет особое очарование всем выступлениям. Ожидайте вечер, наполненный хитовыми саундтреками и виртуозными переливами органа в программе «Орган при свечах», исполненной талантливым Иваном Мокшиным. В ней переплетаются шедевры мировой классики и киномузыка, с одним из произведений Баха, ставшем героем культового фильма!

Музыкальные хиты вечера

В программе концерта не обойдется без знаковых произведений. Концерт откроет пьеса Луи Вьерна, французского композитора и органиста, который посвятил всю свою жизнь музыкальному искусству, служа в Соборе Парижской Богоматери. Его произведения по праву считаются сокровищем органной музыки.

Не менее ярким будет вклад Ян Питерсзон Свелинка, нидерландского композитора периода барокко, известного как виртуоз клавирной импровизации. Свелинка ценили во всей Северной Европе, и он воспитал множество замечательных музыкантов.

Также можно будет насладиться хоральной обработкой Николауса Брунса, современника Баха, чье наследие было высоко ценимо великим композитором. Специально для любителей органной музыки в программе прозвучит хоральная прелюдия фа минор из фильма «Солярис».

Специальные сюрпризы от исполнителя

Среди сюрпризов вечера — красивейшая Сицилиана собственного сочинения Ивана Мокшина на русские темы. Также в программе будет «Рождественский концерт» Арканджело Корелли, выполненный по заказу кардинала, где рождественский хорал является основой композиции.

Среди других знаковых произведений будут: прелюдия и фуга на тему B-A-C-H Ференца Листа, а также самый известный саундтрек от композитора Ханса Циммера к фильму «Интерстеллар». В вечерней программе звучит не только это, но и темы из «Крестного отца» и «Пиратов Карибского моря»!

Детали концерта

Исполнитель концерта — лауреат международных конкурсов Иван Мокшин, использующий электронный орган Johannus. Продолжительность выступления составляет 1 час 10 минут без антракта, и концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.

Не упустите возможность насладиться вечером, полным музыкальных шедевров, в уникальной атмосфере Шведской церкви Святой Екатерины!

Купить билет на концерт Орган при свечах. Саундтреки и виртуозный орган

Помощь с билетами
В других городах
Январь
22 января четверг
21:00
Шведская лютеранская церковь Святой Екатерины Санкт-Петербург, М.Конюшенная, 1
от 1600 ₽

В ближайшие дни

Джазовый концерт
6+
Джаз
Джазовый концерт
23 января в 17:00 Police Station
от 600 ₽
Pro Stand-up. Опытный концерт трендовых комиков
18+
Юмор
Pro Stand-up. Опытный концерт трендовых комиков
31 января в 18:15 Beverly Hills
от 400 ₽
Чёрный Stand Up ТОПовых комиков Спб и Мск
18+
Юмор
Чёрный Stand Up ТОПовых комиков Спб и Мск
16 января в 22:00 Стендап-клуб на Белинского
от 1090 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше