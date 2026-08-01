Орган при свечах. Саундтреки и рок-хиты

Незнакомый Петербург: орган в церкви Бенуа

Петербург – это не только Невский проспект и Дворцовая площадь. В одном из потаённых уголков города, вдали от шумных туристических толп, расположена церковь Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы, спроектированная выдающимся зодчим Николаем Бенуа. Именно здесь в ноябре 2025 года откроется новая культурная площадка с уникальной программой.

В серию концертов «Незнакомый Петербург: орган в церкви Бенуа» войдут выступления лучших органистов современности. Вас ждет не только музыка, но и экскурсия от настоятеля храма, на которой вы узнаете интересные факты из истории церкви и увидите семейное захоронение династии Бенуа, расположенное в крипте.

Архитектурное наследие

Церковь была возведена в неороманском стиле в период с 1856 по 1859 годы. По желанию прихода Бенуа дополнительно построил колокольню в 1877-1879 годах, хотя сам зодчий в последствии сожалел о потере гармонии своего первоначального замысла. К сожалению, в советское время церковь была закрыта, а кладбище уничтожено. В начале XXI века храм вернули верующим.

Концерт органа при свечах

Ожидайте незабываемый вечер, наполненный легендарными саундтреками и рок-хитами! Концерт пройдет в атмосфере мерцающих свечей, создающих неповторимое звучание органа. В программе вы услышите произведения мировой классики, а также композиции таких мэтров, как Ханс Циммер и Эннио Морриконе.

Программа концерта

Владимир Дашкевич – Увертюра из фильма «Шерлок Холмс и Доктор Ватсон»

Rammstein – Du hast

The Beatles – Yesterday

Queen – Богемская рапсодия

Астор Пьяццолла – Libertango

Иоганн Себастьян Бах – Хоральная прелюдия фа минор BWV 639

Карл Дженкинс – Palladio

Ханс Циммер – Саундтрек к кинофильму «Интерстеллар»

Эннио Морриконе – Кто же я? (саундтрек к кинофильму «Профессионал»)

Джеймс Ласт – Одинокий пастух

Арам Хачатурян – Танец с саблями из балета «Гаянэ»

Queen – The Show Must Go On

Витторио Монти – Чардаш

Исполнитель

Выступает Сергей Буслов на органе Johannus.

Важная информация

В продаже билеты двух категорий – с экскурсиями и без. Экскурсия начнется после концерта. Продолжительность концерта – 1 час 10 минут без антракта. Концерт подходит для зрителей старше 6 лет.

Обратите внимание! В связи с нестабильной работой мобильного интернета, рекомендуется заранее сохранять билеты в своем смартфоне или распечатать их перед посещением концерта.