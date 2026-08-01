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Орган при свечах. Саундтреки и рок-хиты
Киноафиша Орган при свечах. Саундтреки и рок-хиты

Орган при свечах. Саундтреки и рок-хиты

6+
Возраст 6+

О концерте

Незнакомый Петербург: орган в церкви Бенуа

Петербург – это не только Невский проспект и Дворцовая площадь. В одном из потаённых уголков города, вдали от шумных туристических толп, расположена церковь Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы, спроектированная выдающимся зодчим Николаем Бенуа. Именно здесь в ноябре 2025 года откроется новая культурная площадка с уникальной программой.

В серию концертов «Незнакомый Петербург: орган в церкви Бенуа» войдут выступления лучших органистов современности. Вас ждет не только музыка, но и экскурсия от настоятеля храма, на которой вы узнаете интересные факты из истории церкви и увидите семейное захоронение династии Бенуа, расположенное в крипте.

Архитектурное наследие

Церковь была возведена в неороманском стиле в период с 1856 по 1859 годы. По желанию прихода Бенуа дополнительно построил колокольню в 1877-1879 годах, хотя сам зодчий в последствии сожалел о потере гармонии своего первоначального замысла. К сожалению, в советское время церковь была закрыта, а кладбище уничтожено. В начале XXI века храм вернули верующим.

Концерт органа при свечах

Ожидайте незабываемый вечер, наполненный легендарными саундтреками и рок-хитами! Концерт пройдет в атмосфере мерцающих свечей, создающих неповторимое звучание органа. В программе вы услышите произведения мировой классики, а также композиции таких мэтров, как Ханс Циммер и Эннио Морриконе.

Программа концерта

  • Владимир Дашкевич – Увертюра из фильма «Шерлок Холмс и Доктор Ватсон»
  • Rammstein – Du hast
  • The Beatles – Yesterday
  • Queen – Богемская рапсодия
  • Астор Пьяццолла – Libertango
  • Иоганн Себастьян Бах – Хоральная прелюдия фа минор BWV 639
  • Карл Дженкинс – Palladio
  • Ханс Циммер – Саундтрек к кинофильму «Интерстеллар»
  • Эннио Морриконе – Кто же я? (саундтрек к кинофильму «Профессионал»)
  • Джеймс Ласт – Одинокий пастух
  • Арам Хачатурян – Танец с саблями из балета «Гаянэ»
  • Queen – The Show Must Go On
  • Витторио Монти – Чардаш

Исполнитель

Выступает Сергей Буслов на органе Johannus.

Важная информация

В продаже билеты двух категорий – с экскурсиями и без. Экскурсия начнется после концерта. Продолжительность концерта – 1 час 10 минут без антракта. Концерт подходит для зрителей старше 6 лет.

Обратите внимание! В связи с нестабильной работой мобильного интернета, рекомендуется заранее сохранять билеты в своем смартфоне или распечатать их перед посещением концерта.

Купить билет на концерт Орган при свечах. Саундтреки и рок-хиты

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В других городах
Август
29 августа суббота
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от 1200 ₽

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