Орган при свечах: с Днем рождения, Бах!

Концерт музыки Баха в Римско-католической церкви Лурдской Божьей Матери

Приглашаем вас на уникальный органный концерт, посвященный Иоганну Себастьяно Баху. Исполнитель - лауреат международных конкурсов Мария Лобецкая, которая подарит зрителям ту самую гениальную музыку, которая прошла проверку временем и продолжает вызывать катарсис у слушателей.

О программе концерта

В программе прозвучат знаменитые произведения Баха, включая «Прелюдию и фугу ми-бемоль мажор». Это сочинение, состоящее из трех контрастных музыкальных эпизодов, олицетворяет Бога Отца, Сына и Святого Духа и является началом и завершением «Органной мессы».

Также будет исполнена «Прелюдия и фуга на тему BACH» Ференца Листа, в которой звучит мотив знаменитого имени композитора. Лист создал этот шедевр в 1855 году, и он стал неотъемлемой частью органного репертуара.

Современная музыка будет представлена произведением Наджи Хакима «БахОрама», которое сочетает в себе самые известные мотивы из сочинений великого немца.

Уникальность звучания

Концерт пройдет на историческом органе семейства Walcker 1910 года, известном своим неповторимым звучанием. Этот инструмент способен передать как барочную, так и романтическую музыку, создавая уникальную атмосферу.

Место проведения

Вы сможете насладиться концертом в Римско-католическом храме Матери Божией Лурдской, который оформлен в южнофранцузском романском стиле. Этот храм - совершенно особое место в Петербурге, пропитанное французской энергетикой.

Храм Матери Божией Лурдской был построен с согласия императора Николая II и стал важным культурным Центром для французской католической общины. Он не закрылся в советский период, что говорит о его значимости и исторической ценности.

Ваша безопасность и комфорт

Концерт рассчитан на зрителей старше 6 лет и продлится 1 час 10 минут без антракта. Приходите насладиться чистыми эмоциями под великолепные звуки органа!

Программа концерта