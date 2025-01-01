Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Орган при свечах: рок-хиты и легендарные саундтреки
Киноафиша Орган при свечах: рок-хиты и легендарные саундтреки

Орган при свечах: рок-хиты и легендарные саундтреки

6+
Возраст 6+

О концерте

Цикл органных концертов в Шведской церкви Святой Екатерины

С марта 2025 года в Шведской церкви Святой Екатерины стартует цикл уникальных органных концертов. Этот великолепный памятник архитектуры, построенный в 1865 году по проекту Карла Карловича Андерсона в псевдороманском стиле, расположился в живописном уголке города — на пересечении пешеходной Малой Конюшенной улицы и Шведского переулка.

Очаровательная атмосфера, богатая история и исключительная акустика делают этот храм идеальным местом для звучания короля инструментов — органа. Каждый концерт проходит в загадочном полумраке, где мягкий свет свечей создает волшебную атмосферу.

Великая музыка на органе

За органом выступает выдающаяся Аида Глухова, лауреат международных конкурсов. Ее мастерство открывает безграничные возможности органа, на котором можно исполнять как музыку средневековья и барокко, так и современный джаз и рок. В программе пересекутся культовые композиции от Фредди Меркьюри и Леонарда Коэна до известных саундтреков от Ханса Циммера и Джеймса Хорнера.

Завораживающие уголки музыки

Концерт подарит вам возможность насладиться знаменитым "Интерстелларом", роковым путешествием на Титанике и романтическими мелодиями, посвященными вечному Парижу. Также вы сможете услышать умиротворяющую композицию "Nuvole Bianche" знаменитого итальянского композитора Людовико Эйнауди, известного своими саундтреками к культовым фильмам, таким как "Черный Лебедь" и "Земля кочевников".

Программа концерта

  • Фредди Меркьюри – Somebody to love
  • Дункан Лоуренс – Arcade
  • Ханс Циммер – Time из фильма "Начало"
  • Ян Тирсен – музыка к фильму "Амели"
  • Леонард Коэн – Аллилуйя
  • Фредди Меркьюри – Bohemian Rhapsody
  • Людовико Эйнауди – Experience
  • Долли Партон – I Will Always Love You из фильма "Телохранитель"
  • Ханс Циммер – музыка к фильмам "Дюна", "Интерстеллар"
  • Людовико Эйнауди – Nuvole Bianche
  • Джеймс Хорнер – My Heart Will Go On из фильма "Титаник"
  • Фредди Меркьюри – We are the Champions
  • Фредди Меркьюри – The Show must go on

Время концерта составляет 1 час 10 минут без антракта. Подходящее для зрителей старше 6 лет.

Не упустите возможность погрузиться в мир музыки и насладиться волшебными моментами!

Купить билет на концерт Орган при свечах: рок-хиты и легендарные саундтреки

Помощь с билетами
В других городах
Январь
17 января суббота
22:00
Шведская лютеранская церковь Святой Екатерины Санкт-Петербург, М.Конюшенная, 1
от 1600 ₽

В ближайшие дни

Штраус-гала
6+
Классическая музыка
Штраус-гала
19 декабря в 19:00 Капелла Санкт-Петербурга
от 3000 ₽
Магия свечей. Новогодние хиты ABBA и не только в Оранжерее
6+
Джаз Поп
Магия свечей. Новогодние хиты ABBA и не только в Оранжерее
24 декабря в 19:00 Оранжерея Таврического сада
от 2500 ₽
PRO standup концерт 30+ Медийных комиков
18+
Юмор
PRO standup концерт 30+ Медийных комиков
2 января в 20:00 Sumbur
от 600 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше