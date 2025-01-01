Орган при свечах: рок-хиты и легендарные саундтреки

С марта 2025 года в Шведской церкви Святой Екатерины стартует цикл уникальных органных концертов. Этот великолепный памятник архитектуры, построенный в 1865 году по проекту Карла Карловича Андерсона в псевдороманском стиле, расположился в живописном уголке города — на пересечении пешеходной Малой Конюшенной улицы и Шведского переулка.
Очаровательная атмосфера, богатая история и исключительная акустика делают этот храм идеальным местом для звучания короля инструментов — органа. Каждый концерт проходит в загадочном полумраке, где мягкий свет свечей создает волшебную атмосферу.
За органом выступает выдающаяся Аида Глухова, лауреат международных конкурсов. Ее мастерство открывает безграничные возможности органа, на котором можно исполнять как музыку средневековья и барокко, так и современный джаз и рок. В программе пересекутся культовые композиции от Фредди Меркьюри и Леонарда Коэна до известных саундтреков от Ханса Циммера и Джеймса Хорнера.
Концерт подарит вам возможность насладиться знаменитым "Интерстелларом", роковым путешествием на Титанике и романтическими мелодиями, посвященными вечному Парижу. Также вы сможете услышать умиротворяющую композицию "Nuvole Bianche" знаменитого итальянского композитора Людовико Эйнауди, известного своими саундтреками к культовым фильмам, таким как "Черный Лебедь" и "Земля кочевников".
Время концерта составляет 1 час 10 минут без антракта. Подходящее для зрителей старше 6 лет.
Не упустите возможность погрузиться в мир музыки и насладиться волшебными моментами!