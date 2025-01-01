Орган при свечах: рок-хиты и легендарные саундтреки

Цикл органных концертов в Шведской церкви Святой Екатерины

С марта 2025 года в Шведской церкви Святой Екатерины стартует цикл уникальных органных концертов. Этот великолепный памятник архитектуры, построенный в 1865 году по проекту Карла Карловича Андерсона в псевдороманском стиле, расположился в живописном уголке города — на пересечении пешеходной Малой Конюшенной улицы и Шведского переулка.

Очаровательная атмосфера, богатая история и исключительная акустика делают этот храм идеальным местом для звучания короля инструментов — органа. Каждый концерт проходит в загадочном полумраке, где мягкий свет свечей создает волшебную атмосферу.

Великая музыка на органе

За органом выступает выдающаяся Аида Глухова, лауреат международных конкурсов. Ее мастерство открывает безграничные возможности органа, на котором можно исполнять как музыку средневековья и барокко, так и современный джаз и рок. В программе пересекутся культовые композиции от Фредди Меркьюри и Леонарда Коэна до известных саундтреков от Ханса Циммера и Джеймса Хорнера.

Завораживающие уголки музыки

Концерт подарит вам возможность насладиться знаменитым "Интерстелларом", роковым путешествием на Титанике и романтическими мелодиями, посвященными вечному Парижу. Также вы сможете услышать умиротворяющую композицию "Nuvole Bianche" знаменитого итальянского композитора Людовико Эйнауди, известного своими саундтреками к культовым фильмам, таким как "Черный Лебедь" и "Земля кочевников".

Программа концерта

Фредди Меркьюри – Somebody to love

Дункан Лоуренс – Arcade

Ханс Циммер – Time из фильма "Начало"

Ян Тирсен – музыка к фильму "Амели"

Леонард Коэн – Аллилуйя

Фредди Меркьюри – Bohemian Rhapsody

Людовико Эйнауди – Experience

Долли Партон – I Will Always Love You из фильма "Телохранитель"

Ханс Циммер – музыка к фильмам "Дюна", "Интерстеллар"

Людовико Эйнауди – Nuvole Bianche

Джеймс Хорнер – My Heart Will Go On из фильма "Титаник"

Фредди Меркьюри – We are the Champions

Фредди Меркьюри – The Show must go on

Время концерта составляет 1 час 10 минут без антракта. Подходящее для зрителей старше 6 лет.

Не упустите возможность погрузиться в мир музыки и насладиться волшебными моментами!