Орган при свечах: от Баха до Циммера

6+
Возраст 6+

О концерте

Концерт в Римско-католической церкви Лурдской Божьей Матери

Приглашаем вас на уникальный концерт «Орган при свечах: от Баха до Циммера», который состоится в Римско-католическом храме Матери Божией Лурдской. Это прекрасная возможность насладиться музыкой великих композиторов, исполненной лучшими петербургскими музыкантами.

Программа концерта

В программе концерта вас ждет:

  • Иоганн Себастьян Бах — Токката и фуга ре минор BWV 565
  • Иоганн Себастьян Бах — Хоральная обработка Gott in der Höh' sei Ehr BWV 662 из цикла «18 больших лейпцигских хоралов»
  • Йозеф Габриэль фон Райнбергер — Сюита для органа, скрипки и виолончели ор. 149: Con moto – Thema mit Veränderungen – Sarabande – Finale
  • Ханс Циммер — Саундтрек к фильму «Интерстеллар»
  • Астор Пьяццолла — Oblivion (Забвение) и Либертанго

Исполнители

Концерт представят лауреаты международных конкурсов:

  • Илья Лиховидов — скрипка
  • Татьяна Тутынина — виолончель
  • Виталия Котова — орган

Уникальная акустика храма

Храм Матери Божией Лурдской — это не только место с богатой историей, но и уникальная акустическая площадка. В нем установлен орган семейства Walcker, знаменитый своим великолепным звучанием. Приходите и убедитесь, как прекрасно исполняются как барочная, так и романтическая музыка на этом инструменте.

Историческая справка о храме

Храм был построен в 1909 году по проекту Леонтия Бенуа и стал важным культурным центром для французской католической общины в Санкт-Петербурге. Он сохранился даже во время советского режима благодаря тому, что был приписан к французскому посольству.

Информация для зрителей

Продолжительность концерта составляет 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет. Ожидаем вас на встрече с музыкой, которая соединяет эпохи и стили!

В других городах
Март
1 марта воскресенье
16:00
Римско-католическая церковь Лурдской Божьей Матери Санкт-Петербург, Ковенский пер., 7
от 1000 ₽

