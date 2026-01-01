Приглашаем вас на уникальный концерт «Орган при свечах: от Баха до Циммера», который состоится в Римско-католическом храме Матери Божией Лурдской. Это прекрасная возможность насладиться музыкой великих композиторов, исполненной лучшими петербургскими музыкантами.
В программе концерта вас ждет:
Концерт представят лауреаты международных конкурсов:
Храм Матери Божией Лурдской — это не только место с богатой историей, но и уникальная акустическая площадка. В нем установлен орган семейства Walcker, знаменитый своим великолепным звучанием. Приходите и убедитесь, как прекрасно исполняются как барочная, так и романтическая музыка на этом инструменте.
Храм был построен в 1909 году по проекту Леонтия Бенуа и стал важным культурным центром для французской католической общины в Санкт-Петербурге. Он сохранился даже во время советского режима благодаря тому, что был приписан к французскому посольству.
Продолжительность концерта составляет 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет. Ожидаем вас на встрече с музыкой, которая соединяет эпохи и стили!