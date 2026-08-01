Орган при свечах. От Ave Maria до «Интерстеллар»

В Шведской церкви Святой Екатерины состоится уникальное музыкальное событие — концерт, который объединит произведения различных эпох и жанров. Исполнителями станут известные музыканты: контратенор Станислав Аверьянов и органистка Эльнора Гросс.
Концертная программа включает в себя шедевры выдающихся композиторов:
Шведская церковь Святой Екатерины — это уникальный памятник архитектуры Санкт-Петербурга, построенный в 1865 году по проекту Карла Карловича Андерсона. Расположенная в живописном месте на углу Малой Конюшенной улицы и Шведского переулка, она известна своей удивительной акустикой и атмосферой.
Концерт обещает стать настоящим откровением для ценителей как классической, так и современной музыки. Мелодии Баха, Пярта, Эйнауди и Циммера вызовут широкий спектр эмоций, а исполнение на органе создаст неповторимую акустику, окутанную мерцанием свечей.
Продолжительность: 1 час 10 минут.
Рекомендуется: для зрителей старше шести лет.
Дорогие зрители! Просим вас заранее сохранить электронные билеты в смартфоне или распечатать их, так как возможны перебои с мобильным интернетом. Благодарим за понимание!