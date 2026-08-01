Орган при свечах. От Ave Maria до «Интерстеллар»

Концерт органной музыки в Шведской церкви Святой Екатерины

В Шведской церкви Святой Екатерины состоится уникальное музыкальное событие — концерт, который объединит произведения различных эпох и жанров. Исполнителями станут известные музыканты: контратенор Станислав Аверьянов и органистка Эльнора Гросс.

О программе

Концертная программа включает в себя шедевры выдающихся композиторов:

Иоганн Себастьян Бах. Вступление к кантате № 29 «Благодарим Тебя, Господи, благодарим Тебя»

Ария альта «Erbarme dich, mein Gott» из «Страстей по Матфею»

Иоганн Себастьян Бах — Шарль Гуно. Ave Maria

Арво Пярт. Pari intervallo

Органная месса «Annum per Annum»

My heart's in the Highlands «В горах моё сердце»

Людовико Эйнауди. Primavera

Experiense

Сергей Чечетко. Ave Maria

Ханс Циммер. Main Theme (из к/ф «Интерстеллар»)

О церкви и акустике

Шведская церковь Святой Екатерины — это уникальный памятник архитектуры Санкт-Петербурга, построенный в 1865 году по проекту Карла Карловича Андерсона. Расположенная в живописном месте на углу Малой Конюшенной улицы и Шведского переулка, она известна своей удивительной акустикой и атмосферой.

Что ждать от концерта

Концерт обещает стать настоящим откровением для ценителей как классической, так и современной музыки. Мелодии Баха, Пярта, Эйнауди и Циммера вызовут широкий спектр эмоций, а исполнение на органе создаст неповторимую акустику, окутанную мерцанием свечей.

Продолжительность: 1 час 10 минут.

Рекомендуется: для зрителей старше шести лет.

Дорогие зрители! Просим вас заранее сохранить электронные билеты в смартфоне или распечатать их, так как возможны перебои с мобильным интернетом. Благодарим за понимание!