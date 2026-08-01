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Орган при свечах. От Ave Maria до «Интерстеллар»
Киноафиша Орган при свечах. От Ave Maria до «Интерстеллар»

Орган при свечах. От Ave Maria до «Интерстеллар»

6+
Продолжительность 70 минут
Возраст 6+

О концерте

Концерт органной музыки в Шведской церкви Святой Екатерины

В Шведской церкви Святой Екатерины состоится уникальное музыкальное событие — концерт, который объединит произведения различных эпох и жанров. Исполнителями станут известные музыканты: контратенор Станислав Аверьянов и органистка Эльнора Гросс.

О программе

Концертная программа включает в себя шедевры выдающихся композиторов:

  • Иоганн Себастьян Бах. Вступление к кантате № 29 «Благодарим Тебя, Господи, благодарим Тебя»
  • Ария альта «Erbarme dich, mein Gott» из «Страстей по Матфею»
  • Иоганн Себастьян Бах — Шарль Гуно. Ave Maria
  • Арво Пярт. Pari intervallo
  • Органная месса «Annum per Annum»
  • My heart's in the Highlands «В горах моё сердце»
  • Людовико Эйнауди. Primavera
  • Experiense
  • Сергей Чечетко. Ave Maria
  • Ханс Циммер. Main Theme (из к/ф «Интерстеллар»)

О церкви и акустике

Шведская церковь Святой Екатерины — это уникальный памятник архитектуры Санкт-Петербурга, построенный в 1865 году по проекту Карла Карловича Андерсона. Расположенная в живописном месте на углу Малой Конюшенной улицы и Шведского переулка, она известна своей удивительной акустикой и атмосферой.

Что ждать от концерта

Концерт обещает стать настоящим откровением для ценителей как классической, так и современной музыки. Мелодии Баха, Пярта, Эйнауди и Циммера вызовут широкий спектр эмоций, а исполнение на органе создаст неповторимую акустику, окутанную мерцанием свечей.

Продолжительность: 1 час 10 минут.
Рекомендуется: для зрителей старше шести лет.

Дорогие зрители! Просим вас заранее сохранить электронные билеты в смартфоне или распечатать их, так как возможны перебои с мобильным интернетом. Благодарим за понимание!

Купить билет на концерт Орган при свечах. От Ave Maria до «Интерстеллар»

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В других городах
Август
28 августа пятница
21:00
Шведская лютеранская церковь Святой Екатерины Санкт-Петербург, М.Конюшенная, 1
от 1600 ₽

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