Орган при свечах. От Аve Maria до Интерстеллар

Величие органа и кристальная чистота сопрано

В Лютеранской церкви Яани Кирик состоится концерт, где величие органа сливается с кристальной чистотой сопрано. В мерцающем свете свечей прозвучат бессмертные мелодии — от Ave Maria до музыки к фильму «Интерстеллар». Программа включает произведения Вивальди, Баха-Гуно, Шуберта и других композиторов. Исполнителями станут Евгения Капитонова (сопрано) и Эльнора Гросс (орган).

Этот концерт — уникальная возможность прикоснуться к вечности, ощутить мощь искусства и испытать катарсис. Музыка прославленных композиторов перенесет вас в мир глубоких эмоций и изящных мелодий, которые способны коснуться души.

Программа концерта

Антонио Вивальди — Концерт «Зима» из цикла «Времена года» в транскрипции для органа Евгении Лисицыной

Gelido in odni vena

Иоганн Себастьян Бах — Шарль Гуно — Аве Мария

Вольфганг Амадей Моцарт — Мотет Exsultate, jubilate в транскрипции для голоса и органа

Франц Шуберт — Ave Maria

Ремо Джадзотто — Адажио (приписывалось Томазо Альбинони)

Винченцо Беллини — Каватина Нормы из оперы «Норма»

Эннио Морриконе — Саундтрек к фильму «Миссия» — «Гобой Габриеля»

Музыка к фильму «Однажды в Америке»

Джордж Гершвин — Колыбельная Клары из оперы «Порги и Бесс»

Ханс Циммер — Интерстеллар

Уильям Гомес — Аве Мария

Исполнители

Евгения Капитонова, сопрано

Эльнора Гросс, орган

Дорогие зрители! В связи с нестабильной работой мобильного интернета, просим вас перед посещением концерта заранее сохранять свои билеты в смартфоне (файлом или скриншотом) или распечатывать их. Благодарим за понимание!

Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.