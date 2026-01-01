Орган при свечах. От Аve Maria до Интерстеллар

В Лютеранской церкви Яани Кирик состоится концерт, где величие органа сливается с кристальной чистотой сопрано. В мерцающем свете свечей прозвучат бессмертные мелодии — от Ave Maria до музыки к фильму «Интерстеллар». Программа включает произведения Вивальди, Баха-Гуно, Шуберта и других композиторов. Исполнителями станут Евгения Капитонова (сопрано) и Эльнора Гросс (орган).
Этот концерт — уникальная возможность прикоснуться к вечности, ощутить мощь искусства и испытать катарсис. Музыка прославленных композиторов перенесет вас в мир глубоких эмоций и изящных мелодий, которые способны коснуться души.
Дорогие зрители! В связи с нестабильной работой мобильного интернета, просим вас перед посещением концерта заранее сохранять свои билеты в смартфоне (файлом или скриншотом) или распечатывать их. Благодарим за понимание!
Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.