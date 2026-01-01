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Орган при свечах. От Аve Maria до Интерстеллар
Киноафиша Орган при свечах. От Аve Maria до Интерстеллар

Орган при свечах. От Аve Maria до Интерстеллар

6+
Продолжительность 80 минут
Возраст 6+

О концерте

Величие органа и кристальная чистота сопрано

В Лютеранской церкви Яани Кирик состоится концерт, где величие органа сливается с кристальной чистотой сопрано. В мерцающем свете свечей прозвучат бессмертные мелодии — от Ave Maria до музыки к фильму «Интерстеллар». Программа включает произведения Вивальди, Баха-Гуно, Шуберта и других композиторов. Исполнителями станут Евгения Капитонова (сопрано) и Эльнора Гросс (орган).

Этот концерт — уникальная возможность прикоснуться к вечности, ощутить мощь искусства и испытать катарсис. Музыка прославленных композиторов перенесет вас в мир глубоких эмоций и изящных мелодий, которые способны коснуться души.

Программа концерта

  • Антонио Вивальди — Концерт «Зима» из цикла «Времена года» в транскрипции для органа Евгении Лисицыной
  • Gelido in odni vena
  • Иоганн Себастьян Бах — Шарль Гуно — Аве Мария
  • Вольфганг Амадей Моцарт — Мотет Exsultate, jubilate в транскрипции для голоса и органа
  • Франц Шуберт — Ave Maria
  • Ремо Джадзотто — Адажио (приписывалось Томазо Альбинони)
  • Винченцо Беллини — Каватина Нормы из оперы «Норма»
  • Эннио Морриконе — Саундтрек к фильму «Миссия» — «Гобой Габриеля»
  • Музыка к фильму «Однажды в Америке»
  • Джордж Гершвин — Колыбельная Клары из оперы «Порги и Бесс»
  • Ханс Циммер — Интерстеллар
  • Уильям Гомес — Аве Мария

Исполнители

  • Евгения Капитонова, сопрано
  • Эльнора Гросс, орган

Дорогие зрители! В связи с нестабильной работой мобильного интернета, просим вас перед посещением концерта заранее сохранять свои билеты в смартфоне (файлом или скриншотом) или распечатывать их. Благодарим за понимание!

Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.

Купить билет на концерт Орган при свечах. От Аve Maria до Интерстеллар

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В других городах
Январь
8 января пятница
17:00
Яани Кирик Санкт-Петербург, Декабристов, 54а
от 1000 ₽

Фотографии

Орган при свечах. От Аve Maria до Интерстеллар

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