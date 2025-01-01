Орган при свечах. Новогодний концерт

Новогодний концерт в ротонде Дома голландской церкви

Ротонда Дома голландской церкви (Центр искусства и музыки на Невском 20) — уникальное культурное пространство с богатой историей. В XVIII столетии здесь находился голландский квартал, а само здание занимала Голландская реформатская церковь с великолепным органом Walcker, который в настоящее время звучит в Капелле Санкт-Петербурга.

В этом сказочном месте установлен голландский орган 1910 года, созданный мастером Мартом Вермейленом, который был привезен из Нидерландов в 2020 году. В атмосфере мерцающих свечей развернется волшебное действо.

Программа концерта

Дуэт серебристого сопрано и мощного органа создаст уникальную музыкальную палитру, погружая зрителей в зимнюю сказку и предвкушение чуда. В программе концерта — бессмертные шедевры классической музыки:

Иоганн Себастьян Бах — Вступление к кантате BWV 29

Луи Лефебюр-Вели — Пастораль

Сезар Франк — Panis Angelicus

Арам Хачатурян — Вальс из музыки к драме М. Лермонтова «Маскарад»

Петр Чайковский — Фрагменты из сюиты «Щелкунчик»

Ариэль Рамирес — Паломничество

Франц Грубер — Тихая ночь

Ремо Джадзотто — Адажио соль минор (приписываемое Томазо Альбинони)

Кульминацией вечера станет «Ночь тиха» Грубера — рождественский гимн, наполненный теплом и надеждой, который объединит всех присутствующих. Этот новогодний концерт — это не просто музыкальное событие, а путешествие в мир прекрасного, где свет, звук и вера в чудо сливаются воедино.

Информация для зрителей

Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет. Исполнители — лауреаты международных конкурсов Евгения Капитонова (сопрано) и Эльнора Гросс (орган). Продолжительность концерта — 1 час 10 минут без антракта.

Не упустите возможность отвлечься от повседневности и встретить Новый год с чистым сердцем и открытой душой!