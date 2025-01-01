Орган при свечах. Новогодний концерт в готическом соборе

Петербург – это не только Невский проспект, Дворцовая площадь и Летний сад. Белоснежный шпиль римско-католического храма Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы, созданный выдающимся зодчим Николаем Бенуа, устремляется в небеса. Этот архитектурный шедевр расположен в потаенном уголке города, где нет шумных толп туристов.
В ноябре 2025 года здесь откроется новая точка органного притяжения – серия концертов «Незнакомый Петербург: орган в церкви Бенуа». На концертах выступят лучшие органисты наших дней, которые порадуют зрителей разнообразием программ.
Перед каждым концертом настоятель храма проведет для вас увлекательную экскурсию, где вы узнаете интересные факты из истории храма и посетите семейное захоронение великой творческой династии Бенуа, расположенное в церковной крипте. Строительство храма велось в неороманском стиле в период с 1856 по 1859 годы. Прихожане добавили колокольню в 1877-1879 годах, что, к сожалению, не понравилось самому Бенуа, так как нарушило гармонию его замысла.
В советскую эпоху церковь была закрыта, а кладбище уничтожено. В начале XXI века храм был возвращен верующим и снова стал центром духовной жизни.
В преддверии новогодних праздников Готический Собор распахнет свои двери для ценителей высокого искусства. В этот вечер, наполненный таинственным мерцанием свечей, зрители станут свидетелями великолепного звучания органа. В программе концерта – шедевры мировой классической музыки, которые создадут уникальную атмосферу зимней сказки.
Исполнит программу лауреат международных конкурсов Эльнора Гросс на электронном органе Johannus. Продолжительность концерта – 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.
В продаже доступны билеты двух категорий – с экскурсией и без экскурсии. Экскурсия начинается за 30 минут до концерта.
Приглашаем вас погрузиться в мир волшебной музыки и насладиться атмосферой величественного Готического Собора. Этот новогодний концерт при свечах станет незабываемым подарком для души и прекрасным началом новых свершений.