Орган при свечах. Новогодний концерт в готическом соборе

Новогодний концерт в Готическом Соборе

Петербург – это не только Невский проспект, Дворцовая площадь и Летний сад. Белоснежный шпиль римско-католического храма Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы, созданный выдающимся зодчим Николаем Бенуа, устремляется в небеса. Этот архитектурный шедевр расположен в потаенном уголке города, где нет шумных толп туристов.

В ноябре 2025 года здесь откроется новая точка органного притяжения – серия концертов «Незнакомый Петербург: орган в церкви Бенуа». На концертах выступят лучшие органисты наших дней, которые порадуют зрителей разнообразием программ.

Экскурсия и история храма

Перед каждым концертом настоятель храма проведет для вас увлекательную экскурсию, где вы узнаете интересные факты из истории храма и посетите семейное захоронение великой творческой династии Бенуа, расположенное в церковной крипте. Строительство храма велось в неороманском стиле в период с 1856 по 1859 годы. Прихожане добавили колокольню в 1877-1879 годах, что, к сожалению, не понравилось самому Бенуа, так как нарушило гармонию его замысла.

В советскую эпоху церковь была закрыта, а кладбище уничтожено. В начале XXI века храм был возвращен верующим и снова стал центром духовной жизни.

Программа концерта

В преддверии новогодних праздников Готический Собор распахнет свои двери для ценителей высокого искусства. В этот вечер, наполненный таинственным мерцанием свечей, зрители станут свидетелями великолепного звучания органа. В программе концерта – шедевры мировой классической музыки, которые создадут уникальную атмосферу зимней сказки.

Иоганн Себастьян Бах : Вступление к кантате № 29

: Вступление к кантате № 29 Петр Чайковский : «Китайский танец», «Арабский танец», «Танец феи Драже» из балета «Щелкунчик»

: «Китайский танец», «Арабский танец», «Танец феи Драже» из балета «Щелкунчик» Луи Лефебюр-Вели : Sortie си-бемоль мажор, Марш до мажор, Концертное болеро

: Sortie си-бемоль мажор, Марш до мажор, Концертное болеро Арам Хачатурян : Вальс из музыки к драме М. Ю. Лермонтова «Маскарад»

: Вальс из музыки к драме М. Ю. Лермонтова «Маскарад» Сезар Франк : Андантино соль минор

: Андантино соль минор Дмитрий Шостакович: Русский вальс из Джазовой сюиты

Исполнит программу лауреат международных конкурсов Эльнора Гросс на электронном органе Johannus. Продолжительность концерта – 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.

Билеты и экскурсия

В продаже доступны билеты двух категорий – с экскурсией и без экскурсии. Экскурсия начинается за 30 минут до концерта.

Приглашаем вас погрузиться в мир волшебной музыки и насладиться атмосферой величественного Готического Собора. Этот новогодний концерт при свечах станет незабываемым подарком для души и прекрасным началом новых свершений.