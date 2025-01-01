Орган при свечах. Ночное барокко: вечер с Бахом

С марта 2025 года в Шведской церкви Святой Екатерины стартовал цикл органных концертов. Этот уникальный памятник архитектуры, построенный в 1865 году по проекту Карла Карловича Андерсона, выполнен в псевдороманском стиле и расположен в живописном уголке города — на пересечении пешеходной Малой Конюшенной улицы и Шведского переулка. Богатая история и удивительная акустика делают это место идеальным для звучания величественного органа.
Каждый концерт проходит в таинственном полумраке при мерцании свечей, создавая атмосферу чарующего волшебства. В рамках цикла «Орган при свечах» ожидаются незабываемые вечера, включая «Ночное барокко» и, конечно, «Вечер с Бахом». Если вы хотите по-настоящему погрузиться в мир органной музыки, начните с произведений Иоганна Себастьяна Баха.
Космичность его полифонии стирает границы пространства и останавливает время. В концерте петербургской органистки Екатерины Маришкиной будет представлен широкий спектр баховских сочинений, включая масштабные двухчастные циклы, хоральные обработки и транскрипции. Вечер откроет грандиозная «Прелюдия и фуга си минор», которая приписывается к первому исполнению Баха в церкви Святого Павла в Лейпциге в 1727 году.
В программе вечера прозвучат следующие произведения:
Концерт исполнит лауреат международных конкурсов Екатерина Маришкина. Будет использован электронный орган Johannus. Продолжительность программы составляет 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.
Не упустите возможность насладиться шедеврами органной музыки в волшебной атмосфере Шведской церкви!