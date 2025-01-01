Орган при свечах. Ночное барокко: вечер с Бахом

Музыка органа в Шведской церкви: вечер с Бахом

С марта 2025 года в Шведской церкви Святой Екатерины стартовал цикл органных концертов. Этот уникальный памятник архитектуры, построенный в 1865 году по проекту Карла Карловича Андерсона, выполнен в псевдороманском стиле и расположен в живописном уголке города — на пересечении пешеходной Малой Конюшенной улицы и Шведского переулка. Богатая история и удивительная акустика делают это место идеальным для звучания величественного органа.

Особенности концертов

Каждый концерт проходит в таинственном полумраке при мерцании свечей, создавая атмосферу чарующего волшебства. В рамках цикла «Орган при свечах» ожидаются незабываемые вечера, включая «Ночное барокко» и, конечно, «Вечер с Бахом». Если вы хотите по-настоящему погрузиться в мир органной музыки, начните с произведений Иоганна Себастьяна Баха.

Вечер с Бахом

Космичность его полифонии стирает границы пространства и останавливает время. В концерте петербургской органистки Екатерины Маришкиной будет представлен широкий спектр баховских сочинений, включая масштабные двухчастные циклы, хоральные обработки и транскрипции. Вечер откроет грандиозная «Прелюдия и фуга си минор», которая приписывается к первому исполнению Баха в церкви Святого Павла в Лейпциге в 1727 году.

Программа концерта

В программе вечера прозвучат следующие произведения:

Иоганн Себастьян Бах: Прелюдия и фуга си минор BWV 544

Две хоральные обработки: Nun komm, der Heiden Heiland BWV 659, Wir glauben all' an einen Gott, BWV 680

Ария сопрано из Magnificat BWV 243 в переложении для органа Алена Брюне

Итальянский концерт BWV 971

Ария из Сюиты для оркестра ре мажор BWV 1068 в переложении для органа Алена Брюне

Partite diverse sopra: Christ, der du bist der helle Tag BWV 766

Иоганн Себастьян Бах — Шарль Гуно: Ave Maria, переложение для органа

Концерт для органа ре минор BWV 596 (по Антонио Вивальди)

Исполнитель

Концерт исполнит лауреат международных конкурсов Екатерина Маришкина. Будет использован электронный орган Johannus. Продолжительность программы составляет 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.

Не упустите возможность насладиться шедеврами органной музыки в волшебной атмосфере Шведской церкви!