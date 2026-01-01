Орган при свечах: месяц Баха

Оповещения от Киноафиши
О концерте

Органная музыка Иоганна Себастьяна Баха в уникальном исполнении

В этом месяце, посвященном выдающемуся композитору Иоганну Себастьяну Баху, вы сможете насладиться незабываемыми мелодиями под сводами Римско-католического храма Матери Божией Лурдской. Концерт, исполняемый талантливой органисткой Лилией Кузнецовой, обещает стать настоящим событием весны.

Гений барокко

Иоганн Себастьян Бах — одна из самых ярких фигур в истории музыки. Этот композитор стал символом немецкого барокко, объединив в своем творчестве лучшие традиции и достижения европейского музыкального искусства. Его органные произведения завоевали признание еще при жизни благодаря глубокому философскому содержанию и совершенству формы.

Программа концерта

Концерт откроет «Прелюдия и фуга ми-бемоль мажор», это шедевр Баха, олицетворяющий Троицу через три контрастных музыкальных эпизода. Также будут исполнены:

  • Трио-соната № 2 до минор BWV 526: Vivace – Largo – Allegro
  • Две хоральные обработки из третьей части «Клавирных упражнений»:
    • Dies sind die heil'gen zehn Gebot' (Десять священных заповедей) BWV 678
    • Wir glauben all an einen Gott (Мы все верим в единого Бога) BWV 680
  • Токката и фуга ре минор (Дорийская) BWV 538
  • Концерт ре минор BWV 596 (по Антонио Вивальди)
  • Фуга ми-бемоль мажор BWV 552/2

Уникальное звучание органа

Храм Матери Божией Лурдской — это не просто место для концерта, а настоящий архитектурный шедевр, построенный в южнофранцузском романском стиле. Он был открыт в 1909 году по проекту Леонтия Бенуа, и здесь размещен один из уникальных исторических органов семейства Walcker, который способен передать и барочную, и романтическую музыку в первозданном звучании.

О храме и органе

Храм не закрывался даже в советский период, благодаря тому, что был приписан к французскому посольству. Интересно, что во время визита генерала де Голля в Ленинград в 1966 году для него специально украсили Ковенский переулок цветами за одну ночь!

Продолжительность концерта составляет 1 час 10 минут без антракта, и он предназначен для зрителей старше 6 лет. Не упустите возможность насладиться шедеврами Баха в живом исполнении!

Купить билет на концерт Орган при свечах: месяц Баха

Март
27 марта пятница
20:15
Римско-католическая церковь Лурдской Божьей Матери Санкт-Петербург, Ковенский пер., 7
от 1000 ₽

