VIII органный фестиваль «Венок Рождества» в Петербурге

С 25 декабря 2025 года по 13 января 2026 года Санкт-Петербург станет свидетелем потрясающего музыкального события — VIII органного фестиваля «Венок Рождества». Погрузитесь в мир удивительной музыки и ярких эмоций, где на протяжении более чем недели будут звучать концерты на семи уникальных площадках города.

Фестиваль пройдет в теплой и дружеской атмосфере, наполняя залы исторических храмов Северной столицы магией рождественских мелодий и многоголосием короля инструментов — органа. Девиз фестиваля: «Орган над городом» — идеально отражает его концепцию.

Концерт «Орган при свечах: мелодии Рождества»

Одним из ярчайших событий станет роскошный концерт «Орган при свечах: мелодии Рождества», в котором примут участие солистки Александра Зарянкина и Екатерина Маришкина. Уникальное сочетание голоса и органа создаст мистическую атмосферу для погружения в красоту Рождества. В программе концерта прозвучат известные кэролы и ноэли, а также популярные мелодии.

Исторические факты о композициях

Вечер откроется знаменитым финалом «Аллилуйя» из оратории Генделя «Мессия», которая вот уже три столетия считается шедевром композитора. Интересно, что в период, когда интерес к итальянским операм уменьшался, английские оратории, такие как «Мессия», начали набирать популярность.

Кэролы — это раритетные рождественские песни, которые стали популярны в Англии в XII–XVI веках. Ноэли, в свою очередь, возникли из евангельских сюжетов, связанных с Рождеством, и пережили расцвет во время первого всплеска нотопечатания.

Также будет исполнено «Ave Maria» Баха–Гуно, которое сочетает в себе два столетия творческого гения. Эта пьеса была создана на основе прелюдии Баха и уверенно завоевала популярность благодаря своей магии и красоте.

Знаменитая рождественская песня O Holy Night

История создания «O Holy Night» полна интересных фактов. Оригинальный текст песни принадлежит французскому виноделу Пласиду Каппо, а музыку написал выпускник Парижской консерватории Адольф Шарль Адан. Песня быстро стала популярной и сегодня исполняется во многих странах мира.

Программа концерта

Георг Фридрих Гендель — Хор Halleluja из оратории «Мессия»

Луи Клод Дакен — Ноэль соль мажор

Старинный английский кэрол The first nowell

Иоганн Себастьян Бах — Шарль Гуно — Ave Maria

Адольф Адан — O holy night

Ференц Лист — Nun danket alle Gott

Дерек Буржуа — Серенада

Елизавета Панченко — Рождественское приключение

Эндрю Ллойд Уэббер — Memory из мюзикла «Кошки»

Исполнители

К концерту прикоснутся лауреаты международных конкурсов: Александра Зарянкина (сопрано) и Екатерина Маришкина (орган).

Продолжительность концерта — 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для всех зрителей старше 6 лет. Присоединяйтесь к волшебству Рождества!