Орган при свечах: мелодии Рождества и мировые шедевры

С 25 декабря 2025 года по 13 января 2026 года в Санкт-Петербурге пройдет VIII органный фестиваль «Венок Рождества». Эта уникальная серия концертов наполнена удивительной энергетикой зимних праздников и яркими музыкальными впечатлениями. Фестиваль порадует зрителей фейерверком стилей и калейдоскопом эпох, создавая атмосферу вечного музыкального празднества.
Концерты фестиваля будут проходить на семи петербургских площадках с богатой историей и эксклюзивными интерьерами, а также в других городах России. Неповторимый звук семи различных органов создаст многоголосие, которое наполняет Новый год особым смыслом. Теплая и дружественная обстановка, чудесная музыка и атмосфера исторических локаций Северной столицы сделают это событие незабываемым.
Вы сможете совершить невероятное путешествие с известной петербургской органисткой Натальей Михайловой. В программах концертов будут представлены мелодии Рождества и мировые шедевры. Концерт начнется с погружения в атмосферу сицилийского Рождества. Зрителей ожидает творческое наследие Пьетро Йона, американского композитора итальянского происхождения, известного своими произведениями церковной музыки первой половины XX века.
Основу концертной программы составляют:
Концерт будет исполнять лауреат международных конкурсов Наталья Михайлова. Продолжительность мероприятия составит 1 час 10 минут без антракта, и оно рассчитано на зрителей старше 6 лет.
Одним из уникальных мест проведения станет Римско-католический храм Матери Божией Лурдской с органом семейства Walcker, который отличается неподражаемым звучанием. Храм, построенный по проекту Леонтия Бенуа, не только вдохновляет на погружение в невероятную атмосферу, но и сохраняет истинные традиции католической культуры в Санкт-Петербурге.