Орган при свечах: мелодии Рождества и мировые шедевры

Концерты VIII органного фестиваля «Венок Рождества» в Санкт-Петербурге

С 25 декабря 2025 года по 13 января 2026 года в Санкт-Петербурге пройдет VIII органный фестиваль «Венок Рождества». Эта уникальная серия концертов наполнена удивительной энергетикой зимних праздников и яркими музыкальными впечатлениями. Фестиваль порадует зрителей фейерверком стилей и калейдоскопом эпох, создавая атмосферу вечного музыкального празднества.

Местоположение и атмосфера

Концерты фестиваля будут проходить на семи петербургских площадках с богатой историей и эксклюзивными интерьерами, а также в других городах России. Неповторимый звук семи различных органов создаст многоголосие, которое наполняет Новый год особым смыслом. Теплая и дружественная обстановка, чудесная музыка и атмосфера исторических локаций Северной столицы сделают это событие незабываемым.

Главные события фестиваля

Вы сможете совершить невероятное путешествие с известной петербургской органисткой Натальей Михайловой. В программах концертов будут представлены мелодии Рождества и мировые шедевры. Концерт начнется с погружения в атмосферу сицилийского Рождества. Зрителей ожидает творческое наследие Пьетро Йона, американского композитора итальянского происхождения, известного своими произведениями церковной музыки первой половины XX века.

Обзор музыкальных произведений

Основу концертной программы составляют:

Пьетро Алессандро Йон — «Рождество в Сицилии»

— «Рождество в Сицилии» Иоганн Себастьян Бах — Концерт соль мажор (обработка концерта Иоганна Эрнста IV Саксен-Веймарского) BWV 592a

— Концерт соль мажор (обработка концерта Иоганна Эрнста IV Саксен-Веймарского) BWV 592a Иоганн Себастьян Бах — Ария из Оркестровой сюиты № 3 BWV 1068

— Ария из Оркестровой сюиты № 3 BWV 1068 Антонио Вивальди — Концерт ля минор BWV 593

— Концерт ля минор BWV 593 Франц Ксавьер Грубер — «Тихая ночь»

— «Тихая ночь» Леон Боэльман — Готическая сюита op. 25

Информация о исполнителе и месте проведения

Концерт будет исполнять лауреат международных конкурсов Наталья Михайлова. Продолжительность мероприятия составит 1 час 10 минут без антракта, и оно рассчитано на зрителей старше 6 лет.

Одним из уникальных мест проведения станет Римско-католический храм Матери Божией Лурдской с органом семейства Walcker, который отличается неподражаемым звучанием. Храм, построенный по проекту Леонтия Бенуа, не только вдохновляет на погружение в невероятную атмосферу, но и сохраняет истинные традиции католической культуры в Санкт-Петербурге.