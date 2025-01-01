Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Орган при свечах: мелодии Рождества и мировые шедевры
Киноафиша Орган при свечах: мелодии Рождества и мировые шедевры

Орган при свечах: мелодии Рождества и мировые шедевры

6+
Возраст 6+

О концерте

Концерты VIII органного фестиваля «Венок Рождества» в Санкт-Петербурге

С 25 декабря 2025 года по 13 января 2026 года в Санкт-Петербурге пройдет VIII органный фестиваль «Венок Рождества». Эта уникальная серия концертов наполнена удивительной энергетикой зимних праздников и яркими музыкальными впечатлениями. Фестиваль порадует зрителей фейерверком стилей и калейдоскопом эпох, создавая атмосферу вечного музыкального празднества.

Местоположение и атмосфера

Концерты фестиваля будут проходить на семи петербургских площадках с богатой историей и эксклюзивными интерьерами, а также в других городах России. Неповторимый звук семи различных органов создаст многоголосие, которое наполняет Новый год особым смыслом. Теплая и дружественная обстановка, чудесная музыка и атмосфера исторических локаций Северной столицы сделают это событие незабываемым.

Главные события фестиваля

Вы сможете совершить невероятное путешествие с известной петербургской органисткой Натальей Михайловой. В программах концертов будут представлены мелодии Рождества и мировые шедевры. Концерт начнется с погружения в атмосферу сицилийского Рождества. Зрителей ожидает творческое наследие Пьетро Йона, американского композитора итальянского происхождения, известного своими произведениями церковной музыки первой половины XX века.

Обзор музыкальных произведений

Основу концертной программы составляют:

  • Пьетро Алессандро Йон — «Рождество в Сицилии»
  • Иоганн Себастьян Бах — Концерт соль мажор (обработка концерта Иоганна Эрнста IV Саксен-Веймарского) BWV 592a
  • Иоганн Себастьян Бах — Ария из Оркестровой сюиты № 3 BWV 1068
  • Антонио Вивальди — Концерт ля минор BWV 593
  • Франц Ксавьер Грубер — «Тихая ночь»
  • Леон Боэльман — Готическая сюита op. 25

Информация о исполнителе и месте проведения

Концерт будет исполнять лауреат международных конкурсов Наталья Михайлова. Продолжительность мероприятия составит 1 час 10 минут без антракта, и оно рассчитано на зрителей старше 6 лет.

Одним из уникальных мест проведения станет Римско-католический храм Матери Божией Лурдской с органом семейства Walcker, который отличается неподражаемым звучанием. Храм, построенный по проекту Леонтия Бенуа, не только вдохновляет на погружение в невероятную атмосферу, но и сохраняет истинные традиции католической культуры в Санкт-Петербурге.

Купить билет на концерт Орган при свечах: мелодии Рождества и мировые шедевры

Помощь с билетами
В других городах
Январь
2 января пятница
20:00
Римско-католическая церковь Лурдской Божьей Матери Санкт-Петербург, Ковенский пер., 7
от 1500 ₽

В ближайшие дни

Вечер комедии
18+
Юмор
Вечер комедии
27 декабря в 21:00 Homie Lounge
от 700 ₽
Чёрный Stand Up ТОПовых комиков Спб и Мск
18+
Юмор
Чёрный Stand Up ТОПовых комиков Спб и Мск
24 января в 22:30 Стендап-клуб на Белинского
от 1090 ₽
Stand-Up по-Женски
18+
Юмор
Stand-Up по-Женски
18 декабря в 18:50 Сплетни by Anna Asti
от 1190 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше