Орган при свечах: легендарные саундтреки и Notre-Dame de Paris

Приготовьтесь к незабываемому музыкальному вечеру! Анджей Дикович приглашает зрителей на уникальный концерт, который подарит зашкаливающий калейдоскоп эмоций и восхитительных мелодий. В программе — мюзиклы и камерные произведения, ставшие классикой.

Музыкальные шедевры разных эпох

Концерт перенесёт вас в Париж разных времён. Вас ждут главные хиты:

Le temps des cathédrales из мюзкла Notre-Dame de Paris Риккардо Коччанте

из мюзкла Notre-Dame de Paris Риккардо Коччанте Увертюра к мюзиклу Призрак оперы Эндрю Ллойда Уэббера

к мюзиклу Призрак оперы Эндрю Ллойда Уэббера Снег над Ленинградом — саундтрек из фильма Ирония судьбы или С лёгким паром! Микаэла Таривердиева

— саундтрек из фильма Ирония судьбы или С лёгким паром! Микаэла Таривердиева Ave Maria и Milonga del Ángel Астора Пьяццоллы

и Астора Пьяццоллы Адажио , которое часто приписывают Томазо Альбинони, — на самом деле композитор Ремо Джадзотто создал эту версию

, которое часто приписывают Томазо Альбинони, — на самом деле композитор Ремо Джадзотто создал эту версию Паломничество из кантаты Рождество Господне аргентинского композитора Ариэля Рамиреса

из кантаты Рождество Господне аргентинского композитора Ариэля Рамиреса Саундтрек Merry-Go-Round of Life из аниме Ходячий замок

из аниме Ходячий замок Hallelujah Леонарда Коэна — из мультфильма Шрек

Леонарда Коэна — из мультфильма Шрек End Credits из фильма Пираты Карибского моря Ханса Циммера

Место проведения и дополнительные подробности

Концерт пройдет в стенах удивительного храма Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы, спроектированного выдающимся зодчим Николаем Бенуа. Это не только музыкальное событие, но и возможность познакомиться с историей одного из самых уникальных зданий Петербурга.

Перед началом концерта зрители смогут посетить экскурсию, во время которой узнают интересные факты о храме и его архитектуре. В храме находится семейное захоронение великой династии Бенуа, которое располагается в крипте.

Информация для зрителей

Длительность концерта — 1 час 10 минут без антракта. Билеты доступны в двух категориях: с экскурсионным обслуживанием и без. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет и станет прекрасной возможностью насладиться музыкой в атмосферном месте.