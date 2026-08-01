Орган при свечах: легендарные саундтреки и Notre-Dame de Paris

Приготовьтесь к незабываемому музыкальному вечеру! Анджей Дикович приглашает зрителей на уникальный концерт, который подарит зашкаливающий калейдоскоп эмоций и восхитительных мелодий. В программе — мюзиклы и камерные произведения, ставшие классикой.
Концерт перенесёт вас в Париж разных времён. Вас ждут главные хиты:
Концерт пройдет в стенах удивительного храма Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы, спроектированного выдающимся зодчим Николаем Бенуа. Это не только музыкальное событие, но и возможность познакомиться с историей одного из самых уникальных зданий Петербурга.
Перед началом концерта зрители смогут посетить экскурсию, во время которой узнают интересные факты о храме и его архитектуре. В храме находится семейное захоронение великой династии Бенуа, которое располагается в крипте.
Длительность концерта — 1 час 10 минут без антракта. Билеты доступны в двух категориях: с экскурсионным обслуживанием и без. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет и станет прекрасной возможностью насладиться музыкой в атмосферном месте.