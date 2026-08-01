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Орган при свечах: легендарные саундтреки и Notre-Dame de Paris
Киноафиша Орган при свечах: легендарные саундтреки и Notre-Dame de Paris

Орган при свечах: легендарные саундтреки и Notre-Dame de Paris

6+
Возраст 6+

О концерте

Орган при свечах: легендарные саундтреки и Notre-Dame de Paris

Приготовьтесь к незабываемому музыкальному вечеру! Анджей Дикович приглашает зрителей на уникальный концерт, который подарит зашкаливающий калейдоскоп эмоций и восхитительных мелодий. В программе — мюзиклы и камерные произведения, ставшие классикой.

Музыкальные шедевры разных эпох

Концерт перенесёт вас в Париж разных времён. Вас ждут главные хиты:

  • Le temps des cathédrales из мюзкла Notre-Dame de Paris Риккардо Коччанте
  • Увертюра к мюзиклу Призрак оперы Эндрю Ллойда Уэббера
  • Снег над Ленинградом — саундтрек из фильма Ирония судьбы или С лёгким паром! Микаэла Таривердиева
  • Ave Maria и Milonga del Ángel Астора Пьяццоллы
  • Адажио, которое часто приписывают Томазо Альбинони, — на самом деле композитор Ремо Джадзотто создал эту версию
  • Паломничество из кантаты Рождество Господне аргентинского композитора Ариэля Рамиреса
  • Саундтрек Merry-Go-Round of Life из аниме Ходячий замок
  • Hallelujah Леонарда Коэна — из мультфильма Шрек
  • End Credits из фильма Пираты Карибского моря Ханса Циммера

Место проведения и дополнительные подробности

Концерт пройдет в стенах удивительного храма Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы, спроектированного выдающимся зодчим Николаем Бенуа. Это не только музыкальное событие, но и возможность познакомиться с историей одного из самых уникальных зданий Петербурга.

Перед началом концерта зрители смогут посетить экскурсию, во время которой узнают интересные факты о храме и его архитектуре. В храме находится семейное захоронение великой династии Бенуа, которое располагается в крипте.

Информация для зрителей

Длительность концерта — 1 час 10 минут без антракта. Билеты доступны в двух категориях: с экскурсионным обслуживанием и без. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет и станет прекрасной возможностью насладиться музыкой в атмосферном месте.

Купить билет на концерт Орган при свечах: легендарные саундтреки и Notre-Dame de Paris

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В других городах
Август
18 августа вторник
20:00
Приход Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы Санкт-Петербург, Минеральная, 21, литера Д
от 1200 ₽

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