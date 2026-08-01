Орган при свечах: легендарные саундтреки и космос Баха

В Шведской церкви Святой Екатерины, уникальном памятнике архитектуры, построенном в 1865 году, начинается захватывающий цикл органных концертов. Это замечательное место славится своей удивительной атмосферой и великолепной акустикой, которые идеально подходят для звучания короля инструментов — органа.
Каждое выступление проходит в полумраке, где мерцание свечей создает неповторимую атмосферу. В программе концерта абсолютно уникальная музыкальная концепция — пересечение столетий, стилей и жанров, которое представит блестящая Аида Глухова.
Вечер откроет Фантазия соль мажор во французском стиле (BWV 572). Это произведение было создано в период, когда Бах активно занимался переписыванием органных партитур. Трехчастная композиция включает в себя особую тему, исполняемую с использованием всех регистров органа, что было характерно для того времени.
Помимо этого, зрители смогут насладиться всемирно известными произведениями Баха — Шутка и Ария из оркестровых сюит. Программа также включает Хоральную прелюдию Komm, Heiliger Geist, в которой Бах мастерски передал свои взгляды на христианство через мелодии протестантских хоралов.
Музыка современных композиторов также займет достойное место в программе. Зрители станут свидетелями музыкальных событий из известных фильмов и смогут прикоснуться к произведениям Ханса Циммера, включая Time из кинофильма Начало и My Heart Will Go On из Титаника.
Кроме того, мы услышим музыку Людовико Эйнауди, известного представителя неоклассического направления, и легендарное Аллилуйя Леонарда Коэна, которое стало культовым благодаря фильму Шрек.
Концерт украсит виртуозное исполнение на органе лауреата международных конкурсов Аиды Глуховой. Весь вечер будет насыщен невероятной музыкальной атмосферой, где классическая музыка переплетается с популярными мелодиями.
Не упустите уникальную возможность услышать все это в невероятно красивом и вдохновляющем месте! Продолжительность концерта — 1 час 10 минут без антракта, он подходит для зрителей старше 6 лет.
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