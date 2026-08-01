Орган при свечах: легендарные саундтреки и космос Баха

Органный концерт при свечах в Санкт-Петербурге

В Шведской церкви Святой Екатерины, уникальном памятнике архитектуры, построенном в 1865 году, начинается захватывающий цикл органных концертов. Это замечательное место славится своей удивительной атмосферой и великолепной акустикой, которые идеально подходят для звучания короля инструментов — органа.

Каждое выступление проходит в полумраке, где мерцание свечей создает неповторимую атмосферу. В программе концерта абсолютно уникальная музыкальная концепция — пересечение столетий, стилей и жанров, которое представит блестящая Аида Глухова.

Музыка Иоганна Себастьяна Баха

Вечер откроет Фантазия соль мажор во французском стиле (BWV 572). Это произведение было создано в период, когда Бах активно занимался переписыванием органных партитур. Трехчастная композиция включает в себя особую тему, исполняемую с использованием всех регистров органа, что было характерно для того времени.

Помимо этого, зрители смогут насладиться всемирно известными произведениями Баха — Шутка и Ария из оркестровых сюит. Программа также включает Хоральную прелюдию Komm, Heiliger Geist, в которой Бах мастерски передал свои взгляды на христианство через мелодии протестантских хоралов.

Современные композиторы и культовые саундтреки

Музыка современных композиторов также займет достойное место в программе. Зрители станут свидетелями музыкальных событий из известных фильмов и смогут прикоснуться к произведениям Ханса Циммера, включая Time из кинофильма Начало и My Heart Will Go On из Титаника.

Кроме того, мы услышим музыку Людовико Эйнауди, известного представителя неоклассического направления, и легендарное Аллилуйя Леонарда Коэна, которое стало культовым благодаря фильму Шрек.

Уникальное звучание и исполнение

Концерт украсит виртуозное исполнение на органе лауреата международных конкурсов Аиды Глуховой. Весь вечер будет насыщен невероятной музыкальной атмосферой, где классическая музыка переплетается с популярными мелодиями.

Не упустите уникальную возможность услышать все это в невероятно красивом и вдохновляющем месте! Продолжительность концерта — 1 час 10 минут без антракта, он подходит для зрителей старше 6 лет.

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