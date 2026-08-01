Орган при свечах: кружева барокко и французская готика

Органные шедевры под светом свечей в соборе

Приглашаем вас на вечер органной музыки, который станет настоящим праздником для любителей прекрасного. Известный петербургский органист Николай Бронзов исполнит шедевры барокко и французской готики, предоставив возможность услышать произведения композиторов, оставивших заметный след в истории музыки.

Музыкальная программа

Концерт начнется с органной версии клавирного концерта Орфея реки Невы Дмитрия Бортнянского. Этот композитор, пользующийся большой популярностью в XVIII веке, оказал значительное влияние на русскую музыкальную культуру.

Слушателей также ждёт выдающееся произведение Сезара Франка Прелюдия, фуга и вариации, написанное в форме барочного триптиха. Франк, будучи органистом базилики Сен-Клотильд, стал представителем французской органной романтической школы, в творчестве которой тщательно переплетены барочные и романтические традиции.

Среди других произведений вечера будут звучать Чакона ре минор Иоганна Пахельбеля, Рондо ми минор "Кукушка" Луи Клода Дакена и Аллегро из Концерта для органа с оркестром Георга Фридриха Генделя. Эти композиторы создали музыке, которая до сих пор вызывает восторг у зрителей.

Завершение вечера

Концерт завершится одним из самых известных органных произведений в мире — Токкатой и фугой ре минор Иоганна Себастьяна Баха. Это созвучие станет финальным аккордом вечера, который запомнится каждому, кто примет участие в этом музыкальном событии.

Подробности

Концерт продолжительностью 1 час 10 минут пройдет без антракта и предназначен для зрителей старше 6 лет. В связи с нестабильной работой мобильного интернета, просим вас заранее сохранять билеты в смартфоне или распечатывать их. Благодарим за понимание!

Исполнитель: лауреат международных конкурсов Николай Бронзов, орган