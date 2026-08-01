Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Моана» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Орган при свечах: кружева барокко и французская готика
Киноафиша Орган при свечах: кружева барокко и французская готика

Орган при свечах: кружева барокко и французская готика

6+
Возраст 6+

О концерте

Органные шедевры под светом свечей в соборе

Приглашаем вас на вечер органной музыки, который станет настоящим праздником для любителей прекрасного. Известный петербургский органист Николай Бронзов исполнит шедевры барокко и французской готики, предоставив возможность услышать произведения композиторов, оставивших заметный след в истории музыки.

Музыкальная программа

Концерт начнется с органной версии клавирного концерта Орфея реки Невы Дмитрия Бортнянского. Этот композитор, пользующийся большой популярностью в XVIII веке, оказал значительное влияние на русскую музыкальную культуру.

Слушателей также ждёт выдающееся произведение Сезара Франка Прелюдия, фуга и вариации, написанное в форме барочного триптиха. Франк, будучи органистом базилики Сен-Клотильд, стал представителем французской органной романтической школы, в творчестве которой тщательно переплетены барочные и романтические традиции.

Среди других произведений вечера будут звучать Чакона ре минор Иоганна Пахельбеля, Рондо ми минор "Кукушка" Луи Клода Дакена и Аллегро из Концерта для органа с оркестром Георга Фридриха Генделя. Эти композиторы создали музыке, которая до сих пор вызывает восторг у зрителей.

Завершение вечера

Концерт завершится одним из самых известных органных произведений в мире — Токкатой и фугой ре минор Иоганна Себастьяна Баха. Это созвучие станет финальным аккордом вечера, который запомнится каждому, кто примет участие в этом музыкальном событии.

Подробности

Концерт продолжительностью 1 час 10 минут пройдет без антракта и предназначен для зрителей старше 6 лет. В связи с нестабильной работой мобильного интернета, просим вас заранее сохранять билеты в смартфоне или распечатывать их. Благодарим за понимание!

Исполнитель: лауреат международных конкурсов Николай Бронзов, орган

Купить билет на концерт Орган при свечах: кружева барокко и французская готика

Помощь с билетами
В других городах
Август
25 августа вторник
19:30
Собор Успения Пресвятой Девы Марии Санкт-Петербург, 1-я Красноармейская, 11
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Fun Mode
18+
Рок

Fun Mode

27 сентября в 19:30 Рассвет
от 1500 ₽
ВИА «Лейся, Песня»
6+
Эстрада

ВИА «Лейся, Песня»

20 ноября в 19:00 У Финляндского
Билеты
Неизвестный Прокофьев. Евгений Онегин
6+
Классическая музыка

Неизвестный Прокофьев. Евгений Онегин

9 октября в 19:00 Эрмитажный театр
от 1500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Концерты звёзд в Москве и Петербурге Концерты звёзд в Москве и Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше