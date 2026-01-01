Орган при свечах: космос Баха и шедевры романтизма

Приглашаем вас на уникальный концерт, где прозвучит органная музыка величайших композиторов — Иоганна Себастьяна Баха, Феликса Мендельсона и Роберта Шумана. Для вас будет играть талантливая Эльнора Гросс на одном из исторических органов семейства Walcker 1910 года рождения.
Вечер начнется с легендарной «Токкаты и фуги ре минор» Баха, звуковое воплощение величия и духовности. Исполнение органной музыки Баха переносит слушателей в мир строгого порядка и гармонии, где каждое произведение — это новое открытие. Прелюдии Баха сравнивают с рождениями галактик, а его фуги отсылают к физическим законам движения небесных тел.
Феликс Мендельсон, воскресивший музыку Баха в XIX веке, наполнил свои сочинения удивительными открытиями и снова привлек внимание к органу. Его «Сонаты» для органа демонстрируют мастерство соединения романтических приемов и традиций Баха. Вы сможете услышать одну из его сонат, в которой каждая часть наполнена красотой и глубиной.
Творчество Роберта Шумана будет представлено великолепными этюдами для педального фортепиано. Эти произведения открывают новые горизонты в понимании музыкальных форм и инструментов. Завершит вечер Чакона для скрипки соло, написанная Бахом как дань памяти его любимой жены. Эта работа, наполненная земной скорбью и духовным катарсисом, будет исполнена в транскрипции для органа.
Концерт пройдет в Римско-католическом храме Матери Божией Лурдской — уникальном уголке Петербурга с французской энергетикой. Архитектура храма, построенного по проекту Леонтия Бенуа, изящно сочетает романский стиль с элементами южной Франции.
Не упустите возможность прикоснуться к вечному и услышать музыку, способную объединить прошлое и настоящее. Концерт предназначен для всех зрителей старше 6 лет и продлится 1 час 10 минут без антракта.
Исполнитель: лауреат международных конкурсов Эльнора Гросс, орган.