Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крик 7» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Орган при свечах: космос Баха и шедевры романтизма
Киноафиша Орган при свечах: космос Баха и шедевры романтизма

Орган при свечах: космос Баха и шедевры романтизма

6+
Возраст 6+

О концерте

Органный концерт при свечах в Римско-католической церкви Лурдской Божьей Матери

Приглашаем вас на уникальный концерт, где прозвучит органная музыка величайших композиторов — Иоганна Себастьяна Баха, Феликса Мендельсона и Роберта Шумана. Для вас будет играть талантливая Эльнора Гросс на одном из исторических органов семейства Walcker 1910 года рождения.

Звук и свет

Вечер начнется с легендарной «Токкаты и фуги ре минор» Баха, звуковое воплощение величия и духовности. Исполнение органной музыки Баха переносит слушателей в мир строгого порядка и гармонии, где каждое произведение — это новое открытие. Прелюдии Баха сравнивают с рождениями галактик, а его фуги отсылают к физическим законам движения небесных тел.

Мендельсон и его вдохновение

Феликс Мендельсон, воскресивший музыку Баха в XIX веке, наполнил свои сочинения удивительными открытиями и снова привлек внимание к органу. Его «Сонаты» для органа демонстрируют мастерство соединения романтических приемов и традиций Баха. Вы сможете услышать одну из его сонат, в которой каждая часть наполнена красотой и глубиной.

Шуман и его этюды

Творчество Роберта Шумана будет представлено великолепными этюдами для педального фортепиано. Эти произведения открывают новые горизонты в понимании музыкальных форм и инструментов. Завершит вечер Чакона для скрипки соло, написанная Бахом как дань памяти его любимой жены. Эта работа, наполненная земной скорбью и духовным катарсисом, будет исполнена в транскрипции для органа.

Уникальная атмосфера

Концерт пройдет в Римско-католическом храме Матери Божией Лурдской — уникальном уголке Петербурга с французской энергетикой. Архитектура храма, построенного по проекту Леонтия Бенуа, изящно сочетает романский стиль с элементами южной Франции.

Не упустите возможность прикоснуться к вечному и услышать музыку, способную объединить прошлое и настоящее. Концерт предназначен для всех зрителей старше 6 лет и продлится 1 час 10 минут без антракта.

Программа концерта:

  • Иоганн Себастьян Бах: Токката и фуга ре минор BWV 565
  • Феликс Мендельсон-Бартольди: Соната ре мажор ор. 656
  • Роберт Шуман: Два этюда из цикла "Шесть этюдов в форме канона" ор. 56
  • Иоганн Себастьян Бах: Вступление к кантате «Благодарим Тебя, Господи» BWV 29
  • Феликс Мендельсон-Бартольди: Соната си-бемоль мажор ор. 65
  • Иоганн Себастьян Бах: Хоральная прелюдия Kyrie, Gott Vater in Ewigkeit BWV 672
  • Иоганн Себастьян Бах: Чакона из Партиты для скрипки соло ре минор BWV 1004 (Транскрипция для органа Анри Мессерера)

Исполнитель: лауреат международных конкурсов Эльнора Гросс, орган.

Купить билет на концерт Орган при свечах: космос Баха и шедевры романтизма

Помощь с билетами
В других городах
Февраль
28 февраля суббота
20:00
Римско-католическая церковь Лурдской Божьей Матери Санкт-Петербург, Ковенский пер., 7
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Музыка в Оранжерее
6+
Живая музыка
Музыка в Оранжерее
16 мая в 20:00 Оранжерея Таврического сада
от 3000 ₽
Джаз на шести струнах
12+
Джаз
Джаз на шести струнах
7 марта в 20:00 Филармония джазовой музыки
от 2000 ₽
Русская духовная музыка XX века
6+
Классическая музыка
Русская духовная музыка XX века
18 марта в 19:00 Капелла Санкт-Петербурга
от 450 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше