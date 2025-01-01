Орган при свечах. Контратенор и орган

Команда IMAYC приглашает вас на уникальные концерты, которые подарят вам незабываемые впечатления. Эти мероприятия проходят в Шведской церкви Святой Екатерины, архитектурном памятнике Санкт-Петербурга, выполненном в псевдороманском стиле. Церковь, построенная в 1865 году по проекту Карла Карловича Андерсона, расположена в одном из самых живописных уголков города — на углу пешеходной Малой Конюшенной улицы и Шведского переулка.
Это не просто концерт, а погружение в мир музыки, где объединяются удивительная акустика и неповторимая атмосфера, создаваемая историческим местом.
В программе концерта прозвучат шедевры музыкального барокко. Мощный космический орган будет сопровождаться редким вокальным тембром контратенора — сильным и одновременно нежным мужским голосом. Зрители услышат лучшие образцы вокальной музыки эпохи барокко, когда контратеноры пользовались невероятной популярностью.
Среди произведений, которые укроют слушателей своей красотой, будут:
На сцене выступят лауреаты международных конкурсов:
Концерт пройдет на электронном органе Johannus и продлится 1 час 10 минут. Мероприятие рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет.
Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой в уникальной атмосфере!