Орган при свечах. Контратенор и орган
Орган при свечах. Контратенор и орган

6+
Незабываемая серия концертов в Шведской церкви Святой Екатерины

Команда IMAYC приглашает вас на уникальные концерты, которые подарят вам незабываемые впечатления. Эти мероприятия проходят в Шведской церкви Святой Екатерины, архитектурном памятнике Санкт-Петербурга, выполненном в псевдороманском стиле. Церковь, построенная в 1865 году по проекту Карла Карловича Андерсона, расположена в одном из самых живописных уголков города — на углу пешеходной Малой Конюшенной улицы и Шведского переулка.

Это не просто концерт, а погружение в мир музыки, где объединяются удивительная акустика и неповторимая атмосфера, создаваемая историческим местом.

Музыка барокко для истинных ценителей

В программе концерта прозвучат шедевры музыкального барокко. Мощный космический орган будет сопровождаться редким вокальным тембром контратенора — сильным и одновременно нежным мужским голосом. Зрители услышат лучшие образцы вокальной музыки эпохи барокко, когда контратеноры пользовались невероятной популярностью.

Среди произведений, которые укроют слушателей своей красотой, будут:

  • Иоганн Себастьян Бах (1685–1750):
    • Прелюдия и фуга ми-бемоль мажор BWV 552
    • Ариа альта Agnus Dei из Мессы си минор BWV 232
    • Хоральные прелюдии:
      • O Mensch, bewein dein Sünde groß BWV 622
      • Christus, der uns selig macht BWV 620
    • Ариа альта Esurientes implevit bonis из Магнификат BWV 243
  • Иоганн Себастьян Бах — Антонио Вивальди:
    • Концерт до мажор BWV 594
  • Антонио Вивальди:
    • Духовная кантата для контратенора Nisi Dominus: Nisi Dominus Cum dederit Sicut erat, Amen

Исполнители концерта

На сцене выступят лауреаты международных конкурсов:

  • Приглашённый солист Мариинского театра — Станислав Аверьянов, контратенор
  • Эльнора Гросс, орган

Концерт пройдет на электронном органе Johannus и продлится 1 час 10 минут. Мероприятие рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет.

Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой в уникальной атмосфере!

Ноябрь
Декабрь
Январь
18 ноября вторник
21:00
Шведская лютеранская церковь Святой Екатерины Санкт-Петербург, М.Конюшенная, 1
от 1600 ₽
9 декабря вторник
21:00
Шведская лютеранская церковь Святой Екатерины Санкт-Петербург, М.Конюшенная, 1
от 1600 ₽
20 января вторник
21:00
Шведская лютеранская церковь Святой Екатерины Санкт-Петербург, М.Конюшенная, 1
от 1600 ₽

