Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Орган при свечах. Концерт в соборе
Киноафиша Орган при свечах. Концерт в соборе

Орган при свечах. Концерт в соборе

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Незабываемое музыкальное путешествие в Шведской церкви Святой Екатерины

Команда IMAYC приглашает вас на серию уникальных концертов в Шведской церкви Святой Екатерины. Это замечательное место, построенное в 1865 году по проекту архитектора Карла Карловича Андерсона, так и манит истинных меломанов. Церковь расположена на углу живописной Малой Конюшенной улицы и Шведского переулка, и славится своей удивительной акустикой.

В этом старинном храме, залитом мягким светом свечей, ощущается особая атмосфера. Здесь, под сводами, которые помнят молитвенные песнопения прошлого, развернется музыкальное действо, полное шедевров органной музыки.

Программа концерта

Концерт откроется органной версией клавирного концерта Дмитрия Бортнянского «Орфея реки Невы». Звучание музыки Пахельбеля, наполненной светлой грустью, тронет самые тонкие струны души. Также прозвучит знаменитая клавирная пьеса «Кукушка» мастера рококо Луи Дакена в органной транскрипции.

Не обойдется без неповторимых и виртуозных концертов Антонио Вивальди, чья музыка заряжена радостью жизни и бурлящей энергией. Завершит программу величайшее сочинение органной музыки — Токката и фуга ре минор Иоганна Себастьяна Баха, в которой раскроется гармония вселенной.

Программа концерта

  • Дмитрий Бортнянский (1751–1825) — Концерт для клавира ре мажор
  • Томас Таллис (1505–1585) — Псалом Why fum'th in sight
  • Иоганн Пахельбель (1653–1706) — Чакона ре минор PWC 41
  • Луи Клод Дакен (1694–1772) — Рондо ми минор «Кукушка»
  • Георг Фридрих Гендель (1685–1759) — Аллегро из Концерта для органа с оркестром фа мажор op. 4 № 4 HWV 292
  • Алессандро Игнацио Марчелло (1673–1747) — Адажио из концерта для гобоя и струнного оркестра ре минор S. Z799
  • Генри Перселл (1659–1695) — Граунд до минор ZD 221
  • Михаэль Преториус (1571–1621) — Vita Sanctorum
  • Ханс-Андре Штамм (1958*) — Эльфы
  • Леон Боэльман (1862–1897) — Готическая сюита op. 25: IV. Токката
  • Антонио Вивальди (1678–1741) — Времена года: Ларго из Концерта фа минор «Зима» RV 297
  • Иоганн Себастьян Бах (1685–1750) — Токката и фуга ре минор BWV 565

Исполнитель

Концерт проведет органист Николай Бронзов на электронном органе Johannus. Продолжительность концерта — 1 час 10 минут без антракта. Мероприятие предназначено для зрителей старше 6 лет.

Приглашаем вас присоединиться к этому уникальному музыкальному событию и насладиться волшебством органной музыки при свечах!

Купить билет на концерт Орган при свечах. Концерт в соборе

Помощь с билетами
В других городах
Ноябрь
Январь
8 ноября суббота
22:00
Шведская лютеранская церковь Святой Екатерины Санкт-Петербург, М.Конюшенная, 1
от 1600 ₽
15 января четверг
21:00
Шведская лютеранская церковь Святой Екатерины Санкт-Петербург, М.Конюшенная, 1
от 1600 ₽

В ближайшие дни

Cinema Medley: Hans Zimmer's Universe
6+
Неоклассика
Cinema Medley: Hans Zimmer's Universe
30 ноября в 19:00 Ледовый дворец
от 2500 ₽
Инь-Ян
6+
Живая музыка
Инь-Ян
11 октября в 19:00 Загородный клуб «Репино-Ленинское»
от 15000 ₽
Сокровища мировой оперы. Экскурсия и концерт во Дворце Великого князя Владимира
6+
Классическая музыка
Сокровища мировой оперы. Экскурсия и концерт во Дворце Великого князя Владимира
4 января в 20:00 Дом ученых им. Горького РАН
от 2999 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше