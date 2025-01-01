Орган при свечах. Концерт в соборе

Незабываемое музыкальное путешествие в Шведской церкви Святой Екатерины

Команда IMAYC приглашает вас на серию уникальных концертов в Шведской церкви Святой Екатерины. Это замечательное место, построенное в 1865 году по проекту архитектора Карла Карловича Андерсона, так и манит истинных меломанов. Церковь расположена на углу живописной Малой Конюшенной улицы и Шведского переулка, и славится своей удивительной акустикой.

В этом старинном храме, залитом мягким светом свечей, ощущается особая атмосфера. Здесь, под сводами, которые помнят молитвенные песнопения прошлого, развернется музыкальное действо, полное шедевров органной музыки.

Программа концерта

Концерт откроется органной версией клавирного концерта Дмитрия Бортнянского «Орфея реки Невы». Звучание музыки Пахельбеля, наполненной светлой грустью, тронет самые тонкие струны души. Также прозвучит знаменитая клавирная пьеса «Кукушка» мастера рококо Луи Дакена в органной транскрипции.

Не обойдется без неповторимых и виртуозных концертов Антонио Вивальди, чья музыка заряжена радостью жизни и бурлящей энергией. Завершит программу величайшее сочинение органной музыки — Токката и фуга ре минор Иоганна Себастьяна Баха, в которой раскроется гармония вселенной.

Программа концерта

Дмитрий Бортнянский (1751–1825) — Концерт для клавира ре мажор

Томас Таллис (1505–1585) — Псалом Why fum'th in sight

Иоганн Пахельбель (1653–1706) — Чакона ре минор PWC 41

Луи Клод Дакен (1694–1772) — Рондо ми минор «Кукушка»

Георг Фридрих Гендель (1685–1759) — Аллегро из Концерта для органа с оркестром фа мажор op. 4 № 4 HWV 292

Алессандро Игнацио Марчелло (1673–1747) — Адажио из концерта для гобоя и струнного оркестра ре минор S. Z799

Генри Перселл (1659–1695) — Граунд до минор ZD 221

Михаэль Преториус (1571–1621) — Vita Sanctorum

Ханс-Андре Штамм (1958*) — Эльфы

Леон Боэльман (1862–1897) — Готическая сюита op. 25: IV. Токката

Антонио Вивальди (1678–1741) — Времена года: Ларго из Концерта фа минор «Зима» RV 297

Иоганн Себастьян Бах (1685–1750) — Токката и фуга ре минор BWV 565

Исполнитель

Концерт проведет органист Николай Бронзов на электронном органе Johannus. Продолжительность концерта — 1 час 10 минут без антракта. Мероприятие предназначено для зрителей старше 6 лет.

Приглашаем вас присоединиться к этому уникальному музыкальному событию и насладиться волшебством органной музыки при свечах!