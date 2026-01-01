Орган при свечах: гении барокко

Концерт музыки барокко при свечах в Римско-католической церкви Лурдской Божьей Матери

Александр Маньковский и Аида Глухова приглашают вас в уникальную эпоху барокко — время, подарившее миру потрясающую архитектуру и оперный театр. Музыка этого периода, берущая свои истоки в Италии, манит завораживающими созвучиями и неожидаными гармониями. В этот вечер вы услышите произведения Бибера, Баха и Телемана.

Вершина немецкого барокко: Иоганн Себастьян Бах

Иоганн Себастьян Бах — настоящий гений своего времени. Его музыка объединяет лучшие традиции европейского музыкального искусства и охватывает все существующие жанры, за исключением оперного театра. В программе прозвучит знаменитая Токката и фуга ре минор, а также органные транскрипции шутки и арии из инструментальных сюит. Бах также известен тем, что его произведения часто используются в кино. Например, хоральная прелюдия фа минор завоевала популярность после выхода культового фильма Андрея Тарковского «Солярис».

Вечер откроется одной из баховских скрипичных сонат, написанных во время его работы при дворе князя Леопольда Анхальт-Кётенского — друга и покровителя композитора.

Творчество Георга Филиппа Телемана

Георг Филипп Телеман пользовался невероятной популярностью в своей эпохе. При жизни его творчество ценили в различных княжествах и городах Европы, в том числе в России. Несмотря на различия в стилевых предпочтениях, Телеман и Бах были друзьями; Телеман даже стал крестным отцом сына Баха, Карла Филиппа Эммануила. Его наследие включает более 3000 сочинений, охватывающих практически все жанры того времени.

Австрийский композитор Гейнрих Игнац Франц фон Бибер

Легендарный композитор Бибер знаменит своим программным циклом «Розарий», который состоит из 15 скрипичных сонат и завершает Пассакальей «Ангелу-хранителю», подчеркивающей важные моменты жизни Иисуса Христа и Девы Марии.

Уникальный орган в храме Матери Божией Лурдской

Концерт пройдет на одном из исторических органов немецкой династии Валькер, построенном в 1910 году. Храм Матери Божией Лурдской, где состоится выступление, обладает особой атмосферой и стилем, характерным для южнофранцузской архитектуры.

Здесь вы сможете насладиться как барочной, так и романтической музыкой, благодаря неповторимому звучанию органа. Храм также является единственным католическим приходом Петербурга, который сохранился в советский период, и имеет интересную историю, в том числе связанную с визитом генерала де Голля в 1966 году.

Программа концерта

Иоганн Себастьян Бах (1685–1750): Соната для скрипки и клавира № 6 соль мажор BWV 1019 Шутка из оркестровой сюиты № 2 си минор BWV 1067 Хоральная прелюдия Ich ruf’ zu dir, Herr Jesu Christ (Взываю к тебе, Господи) BWV 639

Георг Филипп Телеман (1681–1767): Фантазия № 7 ми-бемоль мажор Соната для скрипки и континуо ля минор Фантазия для органа ре мажор

Генрих Игнац Франц фон Бибер (1644–1704): Пассакалья «Ангел-хранитель» из цикла «Розарий» Соната для скрипки и континуо ля мажор Representativa

Иоганн Себастьян Бах (1685–1750): Токката и фуга ре минор BWV 565 Ария из оркестровой сюиты № 3 ре мажор BWV 1068



Исполнители

На концерте выступят лауреаты международных конкурсов: Александр Маньковский (скрипка) и Аида Глухова (орган).

Продолжительность концерта — 1 час 10 минут без антракта, мероприятие подходит для зрителей с 6 лет.