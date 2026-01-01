Органные вечеринки в храме Матери Божией Лурдской

Приглашаем вас на уникальный концерт «Орган при свечах: французский вояж от Баха до Тирсена», который проведет виртуоз органа Мария Лобецкая. Этот вечер станет настоящим музыкальным событием, где вы сможете насладиться живительной силой музыки сквозь века.

Программа вечера

Вечер начнется с завораживающей Фантазии Иоганна Себастьяна Баха в соль мажоре, написанной в французском стиле. Эта композиция, известная как Pièce d'Orgue (BWV 572), раскрывает богатство барочной традиции и требует от исполнителя мастерства в регулировании регистров.

Далее зрителей ждёт Вторая симфония Луи Вьерна — грандиозное произведение, наполненное духом позднего романтизма. Премьера этой симфонии состоялась в легендарном соборе Нотр-Дам-де-Пари, где сам композитор служил более 30 лет. Вьерн стал известен не только как композитор, но и как изысканный органист, его произведения по праву считаются жемчужинами органного репертуара.

Завершит вечер музыка современного кинематографа. На сцене прозвучат известные саундтреки к фильмам Амели и 1+1. Музыка Яна Тирсена и Людовико Эйнауди привнесет в программу нотки современности и станет прекрасным завершением этого музыкального вечера.

Уникальный орган в особом храме

Концерт пройдет в Римско-католическом храме Матери Божией Лурдской, где установлен один из уникальных исторических органов семейства Walcker, построенный в 1910 году. Этот орган способен воспроизводить как барочную, так и романтическую музыку, создавая неповторимую атмосферу.

Храм, посвящённый французской культуре, был построен по благословению императора Николая II и является единственным католическим приходом в Петербурге, который не закрылся в советский период, что придаёт ему особую значимость. Архитектором храма стал Леонтий Бенуа, и его дизайн отражает южнофранцузские романские традиции.

Полезная информация

Концерт продлится 1 час 10 минут без антракта и предназначен для зрителей старше 6 лет. Мы рекомендуем заранее сохранять билеты в смартфоне или распечатывать их, чтобы избежать возможных неудобств с мобильным интернетом.

Не пропустите возможность насладиться музыкой, которая соединяет эпохи и стили!

Исполнитель: Лауреат международных конкурсов Мария Лобецкая, орган.