Приглашаем вас на уникальный концерт «Орган при свечах: французский вояж от Баха до Тирсена», который проведет виртуоз органа Мария Лобецкая. Этот вечер станет настоящим музыкальным событием, где вы сможете насладиться живительной силой музыки сквозь века.
Вечер начнется с завораживающей Фантазии Иоганна Себастьяна Баха в соль мажоре, написанной в французском стиле. Эта композиция, известная как Pièce d'Orgue (BWV 572), раскрывает богатство барочной традиции и требует от исполнителя мастерства в регулировании регистров.
Далее зрителей ждёт Вторая симфония Луи Вьерна — грандиозное произведение, наполненное духом позднего романтизма. Премьера этой симфонии состоялась в легендарном соборе Нотр-Дам-де-Пари, где сам композитор служил более 30 лет. Вьерн стал известен не только как композитор, но и как изысканный органист, его произведения по праву считаются жемчужинами органного репертуара.
Завершит вечер музыка современного кинематографа. На сцене прозвучат известные саундтреки к фильмам Амели и 1+1. Музыка Яна Тирсена и Людовико Эйнауди привнесет в программу нотки современности и станет прекрасным завершением этого музыкального вечера.
Концерт пройдет в Римско-католическом храме Матери Божией Лурдской, где установлен один из уникальных исторических органов семейства Walcker, построенный в 1910 году. Этот орган способен воспроизводить как барочную, так и романтическую музыку, создавая неповторимую атмосферу.
Храм, посвящённый французской культуре, был построен по благословению императора Николая II и является единственным католическим приходом в Петербурге, который не закрылся в советский период, что придаёт ему особую значимость. Архитектором храма стал Леонтий Бенуа, и его дизайн отражает южнофранцузские романские традиции.
Концерт продлится 1 час 10 минут без антракта и предназначен для зрителей старше 6 лет. Мы рекомендуем заранее сохранять билеты в смартфоне или распечатывать их, чтобы избежать возможных неудобств с мобильным интернетом.
Не пропустите возможность насладиться музыкой, которая соединяет эпохи и стили!
Исполнитель: Лауреат международных конкурсов Мария Лобецкая, орган.