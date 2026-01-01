Оповещения от Киноафиши
Орган при свечах: фантастические саундтреки и Времена года
Орган при свечах: фантастические саундтреки и Времена года

Возраст 6+

О концерте

Органный концерт в церкви Бенуа

Петербург – это не только знаменитые достопримечательности, но и таинственные уголки, которые стоит посетить. Среди них – римско-католический храм Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы, спроектированный выдающимся архитектором Николаем Бенуа. Его белоснежный шпиль, вздымающийся к небесам, становится новым центром органной музыки в городе.

С ноября 2025 года здесь проходит серия концертов «Незнакомый Петербург: орган в церкви Бенуа». Программа включает выступления лучших органистов современности, которые удивят зрителей разнообразием композиций. Но это не всё! Перед каждым концертом настоятель храма проводит экскурсию, где вы сможете узнать занимательные факты из истории здания и посетить семейное захоронение династии Бенуа в крипте.

Историческая справка

Храм, построенный в неороманском стиле в 1856-1859 годах, находился на территории католического кладбища на Выборгской стороне. Здесь покоятся известные петербуржцы-католики. В 1877-1879 годах Бенуа добавил к храму колокольню, что, по его мнению, нарушило гармонию изначального замысла. После закрытия храма в советское время и последующего разрушения кладбища, в начале XXI века здание было возвращено верующим.

Концерт «Орган при свечах»

Не упустите возможность насладиться выразительной программой концерта «Орган при свечах». Это не просто вечер классической музыки, а возможность встретиться с любимыми мелодиями кинофильмов. В числе произведений — композиции Людовико Эйнауди, Баха, Вивальди и другие шедевры.

Конcert откроется чудесным произведением итальянского композитора Людовико Эйнауди, известным своими саундтреками к культовым фильмам, таким как «Черный Лебедь» и «Земля кочевников». Дальше вы услышите знаменитую «Токкату и фугу ре минор» Баха — настоящий шедевр барочной музыки. Эмоции усиливаются знакомыми мелодиями из «Интерстеллара», «Холодного сердца» и «Гарри Поттера». Ярким акцентом вечера станет «Времена года» Антонио Вивальди, в органной интерпретации.

Программа концерта

  • Людовико Эйнауди: Fuori dal mondo
  • Иоганн Себастьян Бах: Токката и фуга ре минор BWV 565
  • Ханс Циммер: Time
  • Иоганн Себастьян Бах: Фантазия соль мажор BWV 572
  • Антонио Вивальди: «Времена года» — Концерт для скрипки с оркестром «Зима» (органная версия)

Концерт длится 1 час 10 минут без антракта и предназначен для зрителей старше 6 лет. Билеты доступны в двух категориях: с экскурсией и без. Начало экскурсии после концерта!

Март
24 марта вторник
20:00
Приход Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы Санкт-Петербург, Минеральная, 21, литера Д
от 1200 ₽

