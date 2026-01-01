Орган при свечах: Бах и легенды французских соборов
6+
О концерте

Концерт в Римско-католической церкови Лурдской Божьей Матери

Уникальный концерт органной музыки, который пройдет в Римско-католическом храме Матери Божией Лурдской, обещает стать настоящим праздником для любителей классической музыки. Лауреат международных конкурсов Аида Глухова исполнит лучшие произведения Иоганна Себастьяна Баха и его вдохновителей, наполняя храм завораживающим звучанием.

Музыка Баха — звуковое воплощение величия

Вечер откроется великолепной Фантазией соль мажор, написанной в французской манере. Бах, соединяя элегантность музыкального письма с сложнейшей полифонией, создал произведения, которые стали символами протестантского хорала. В творчестве композитора можно увидеть идеальные образцы этого жанра, который достиг совершенства именно в его руках.

Французская органная школа

Творчество Баха оказало большое влияние на французских композиторов, таких как Шарль Мари Видор, служивший органистом в церкви Сен-Сюльпис. В вечернем концерте также прозвучит цикл Bach’s Memento, включающий разнообразные опусы Баха, а также изысканные программные миниатюры Луи Вьерна — выдающегося музыканта и органиста Собора Парижской Богоматери.

Творчество современника

Завершит вечер произведение современного композитора Тьерри Эскеша, который создает музыку в самых различных жанрах. Его работы продолжают традиции органной музыки, и он сам часто импровизирует на органе во время показов немых фильмов, таких как Призрак оперы.

История органа

В храме Матери Божией Лурдской будет использован один из уникальных органов семейства Walcker 1910 года, который способен передавать звучание как барочной, так и романтической музыки. Династия органостроителей Walcker известна своими инструментами, которые устанавливаются не только в Германии, но и в других странах Европы, включая Россию.

Архитектурные детали храма

Храм Матери Божией Лурдской — удивительное место в Петербурге, с уникальной архитектурой в южнофранцузском романском стиле. Он был построен по проекту архитектора Леонтия Бенуа в 1909 году и является единственным католическим приходом в городе, который не закрывался в советский период.

Программа концерта

  • Иоганн Себастьян Бах (1685–1750)
    • Фантазия соль мажор BWV 572
    • Хоральная прелюдия Wenn wir in hochsten Noten sein BWV 641
    • Хоральная прелюдия Schmucke dich, o liebe Seele BWV 654
    • Шутка из Оркестровой сюиты № 2 си минор BWV 1067
    • Ария из Оркестровой сюиты № 3 ре мажор BWV 1068
    • Токката и фуга ре минор Дорийская BWV 538
  • Шарль-Мари Видор (1844–1937)
    • Bach’s Memento (Памяти Баха): Pastorale – Sicilienne
  • Луи Вьерн (1870–1937)
    • Berceuse (Колыбельная)
    • Pastorale (Пастораль)
    • Carillon (Карильон) из цикла 24 пьесы в свободном стиле
  • Тьерри Эскеш (1965*)
    • Evocation II

Продолжительность концерта — 1 час 10 минут без антракта; мероприятие подходит для зрителей старше 6 лет.

18 апреля суббота
20:00
Римско-католическая церковь Лурдской Божьей Матери Санкт-Петербург, Ковенский пер., 7
от 1000 ₽

