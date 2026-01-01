Орган при свечах: Бах и легенды французских соборов

Уникальный концерт органной музыки, который пройдет в Римско-католическом храме Матери Божией Лурдской, обещает стать настоящим праздником для любителей классической музыки. Лауреат международных конкурсов Аида Глухова исполнит лучшие произведения Иоганна Себастьяна Баха и его вдохновителей, наполняя храм завораживающим звучанием.
Вечер откроется великолепной Фантазией соль мажор, написанной в французской манере. Бах, соединяя элегантность музыкального письма с сложнейшей полифонией, создал произведения, которые стали символами протестантского хорала. В творчестве композитора можно увидеть идеальные образцы этого жанра, который достиг совершенства именно в его руках.
Творчество Баха оказало большое влияние на французских композиторов, таких как Шарль Мари Видор, служивший органистом в церкви Сен-Сюльпис. В вечернем концерте также прозвучит цикл Bach’s Memento, включающий разнообразные опусы Баха, а также изысканные программные миниатюры Луи Вьерна — выдающегося музыканта и органиста Собора Парижской Богоматери.
Завершит вечер произведение современного композитора Тьерри Эскеша, который создает музыку в самых различных жанрах. Его работы продолжают традиции органной музыки, и он сам часто импровизирует на органе во время показов немых фильмов, таких как Призрак оперы.
В храме Матери Божией Лурдской будет использован один из уникальных органов семейства Walcker 1910 года, который способен передавать звучание как барочной, так и романтической музыки. Династия органостроителей Walcker известна своими инструментами, которые устанавливаются не только в Германии, но и в других странах Европы, включая Россию.
Храм Матери Божией Лурдской — удивительное место в Петербурге, с уникальной архитектурой в южнофранцузском романском стиле. Он был построен по проекту архитектора Леонтия Бенуа в 1909 году и является единственным католическим приходом в городе, который не закрывался в советский период.
Продолжительность концерта — 1 час 10 минут без антракта; мероприятие подходит для зрителей старше 6 лет.