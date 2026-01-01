Орган при свечах: Bach's memento/Памяти Баха

Концерт при свечах в Римско-католической церкви Лурдской Божьей Матери

Уникальный концерт, посвященный Дню рождения великого Иоганна Себастьяна Баха, пройдет в Римско-католическом храме Матери Божией Лурдской. За органом выступит великолепная Екатерина Маришкина, лауреат международных конкурсов, известная своим тонким исполнением и глубокой интерпретацией.

Звуки Баха в уютной атмосфере

Концерт начнется с Итальянского концерта BWV 971, который считается шедевром сольного клавирного искусства. Это произведение, написанное в 1735 году, стало основой для многих органных транскрипций, включая известные обработки струнных концертов Вивальди.

Во время вечера зрители смогут насладиться не только знаменитыми хоральными обработками Баха, но и произведениями Шарля-Мари Видора, который виртуозно переплел элементы барочной и романтической музыки в своем цикле Bach’s Memento. Под его мастерством известные опусы Баха зазвучат с новыми гранями.

История храма и органа

Храм Матери Божией Лурдской, располагающийся в Ковенском переулке Петербурга, был построен в 1909 году по проекту архитектора Леонтия Бенуа и считается редким примером французской архитектуры в России. Инструмент, на котором будет проходить концерт, относится к известной династии органостроителей Walcker и был создан в 1910 году. Этот орган сочетает в себе выдающееся звучание, подходящее как для барочной, так и для романтической музыки.

Интересно, что храм является единственным католическим приходом в Петербурге, не закрывшимся в советский период. Он даже стал местом визита генерала де Голля во время его поездки в Ленинград в 1966 году.

Программа концерта

Иоганн Себастьян Бах: Итальянский концерт BWV 971 - Tempo guisto – Andante – Presto

Иоганн Себастьян Бах: Nun komm, der Heiden Heiland BWV 659

Иоганн Себастьян Бах: Wir glauben all'an einen Gott BWV 680

Шарль-Мари Видор: Bach's memento: Pastorale

Иоганн Себастьян Бах: Токката, адажио и фуга до мажор BWV 564

Шарль-Мари Видор: Bach's memento: Aria

Иоганн Себастьян Бах: Partite diverse sopra: Christ, der du bist der helle Tag BWV 766

Шарль Гуно: Ave Maria в переложении для органа

Антонио Вивальди: Концерт для органа ре минор BWV 596

Детали мероприятия

Концерт продлится 1 час 10 минут без антракта и предназначен для зрителей старше 6 лет. Это уникальное событие позволит вам насладиться музыкой великого композитора в самом сердце Петербурга.