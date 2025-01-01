Меню
Орган при свечах. Ave Maria в соборе

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Уникальный концерт в Шведской церкви Святой Екатерины

Команда IMAYC готова порадовать вас чем-то совершенно особенным и незабываемым! Серия концертов в Шведской церкви Святой Екатерины — это уникальная возможность для истинных меломанов и ценителей прекрасного.

Церковь, построенная в 1865 году по проекту архитектора Карла Карловича Андерсона, расположена в одном из самых живописных мест Санкт-Петербурга, на углу пешеходной Малой Конюшенной улицы и Шведского переулка. Это место с богатой историей, атмосферой псевдороманского стиля и удивительной акустикой привлекает множество зрителей.

Программа концерта

В концерте мощный космический орган соединится в ансамбле с серебристым сопрано. В программе прозвучат как классические произведения органного репертуара, так и известные интерпретации Ave Maria, включая версию Гуно, созданную на музыку Иоганна Себастьяна Баха.

Этот вечер станет настоящим триумфом музыки:

  • Антонио Вивальди (1678–1741) — Иоганн Себастьян Бах (1685–1750): Концерт ля минор BWV 593
  • Иоганн Себастьян Бах — Шарль Гуно (1818–1893): Ave Maria
  • Сезар Франк (1822–1890): Прелюдия
  • Франц Шуберт (1797–1828): Ave Maria
  • Габриэль Пьерне (1863–1937): Прелюдия
  • Владимир Вавилов (1925–1973): Ave Maria (приписывалось Джулио Каччини)
  • Иоганн Себастьян Бах: Прелюдия и фуга ре мажор
  • Пьетро Масканьи (1863–1945): Ave Maria
  • Луи Лефебюр-Вели (1817–1869): Концертное болеро
  • Уильям Гомес (1939–2000): Ave Maria
  • Шарль-Мари Видор (1844–1937): Allegro из органной симфонии № 6

Исполнители

В этом трепетном исполнении участвуют лауреаты международных конкурсов:

  • Евгения Капитонова, сопрано
  • Эльнора Гросс, орган
  • Электронный орган Johannus

Продолжительность

Концерт продлится 1 час 10 минут и рекомендован для зрителей старше шести лет. Это безусловно выдающееся событие для всех, кто ценит настоящую классическую музыку в волшебной атмосфере.

В других городах
Ноябрь
Январь
13 ноября четверг
21:00
Шведская лютеранская церковь Святой Екатерины Санкт-Петербург, М.Конюшенная, 1
от 1600 ₽
8 января четверг
19:30
Шведская лютеранская церковь Святой Екатерины Санкт-Петербург, М.Конюшенная, 1
от 1600 ₽

