Орган при свечах. Ave Maria в соборе

Уникальный концерт в Шведской церкви Святой Екатерины

Команда IMAYC готова порадовать вас чем-то совершенно особенным и незабываемым! Серия концертов в Шведской церкви Святой Екатерины — это уникальная возможность для истинных меломанов и ценителей прекрасного.

Церковь, построенная в 1865 году по проекту архитектора Карла Карловича Андерсона, расположена в одном из самых живописных мест Санкт-Петербурга, на углу пешеходной Малой Конюшенной улицы и Шведского переулка. Это место с богатой историей, атмосферой псевдороманского стиля и удивительной акустикой привлекает множество зрителей.

Программа концерта

В концерте мощный космический орган соединится в ансамбле с серебристым сопрано. В программе прозвучат как классические произведения органного репертуара, так и известные интерпретации Ave Maria, включая версию Гуно, созданную на музыку Иоганна Себастьяна Баха.

Этот вечер станет настоящим триумфом музыки:

Антонио Вивальди (1678–1741) — Иоганн Себастьян Бах (1685–1750): Концерт ля минор BWV 593

Иоганн Себастьян Бах — Шарль Гуно (1818–1893): Ave Maria

Сезар Франк (1822–1890): Прелюдия

Франц Шуберт (1797–1828): Ave Maria

Габриэль Пьерне (1863–1937): Прелюдия

Владимир Вавилов (1925–1973): Ave Maria (приписывалось Джулио Каччини)

Иоганн Себастьян Бах: Прелюдия и фуга ре мажор

Пьетро Масканьи (1863–1945): Ave Maria

Луи Лефебюр-Вели (1817–1869): Концертное болеро

Уильям Гомес (1939–2000): Ave Maria

Шарль-Мари Видор (1844–1937): Allegro из органной симфонии № 6

Исполнители

В этом трепетном исполнении участвуют лауреаты международных конкурсов:

Евгения Капитонова, сопрано

Эльнора Гросс, орган

Электронный орган Johannus

Продолжительность

Концерт продлится 1 час 10 минут и рекомендован для зрителей старше шести лет. Это безусловно выдающееся событие для всех, кто ценит настоящую классическую музыку в волшебной атмосфере.