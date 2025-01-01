Орган при свечах. Ave Maria в соборе

Команда IMAYC готова порадовать вас чем-то совершенно особенным и незабываемым! Серия концертов в Шведской церкви Святой Екатерины — это уникальная возможность для истинных меломанов и ценителей прекрасного.
Церковь, построенная в 1865 году по проекту архитектора Карла Карловича Андерсона, расположена в одном из самых живописных мест Санкт-Петербурга, на углу пешеходной Малой Конюшенной улицы и Шведского переулка. Это место с богатой историей, атмосферой псевдороманского стиля и удивительной акустикой привлекает множество зрителей.
В концерте мощный космический орган соединится в ансамбле с серебристым сопрано. В программе прозвучат как классические произведения органного репертуара, так и известные интерпретации Ave Maria, включая версию Гуно, созданную на музыку Иоганна Себастьяна Баха.
Этот вечер станет настоящим триумфом музыки:
В этом трепетном исполнении участвуют лауреаты международных конкурсов:
Концерт продлится 1 час 10 минут и рекомендован для зрителей старше шести лет. Это безусловно выдающееся событие для всех, кто ценит настоящую классическую музыку в волшебной атмосфере.