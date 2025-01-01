Орган-оркестр при свечах. Симфонические рок-хиты

Концерт рок-классики в Кафедральном соборе

Фонд Бельканто приглашает вас на уникальный концерт в старинный Кафедральный собор Святых Петра и Павла. В этот вечер вы сможете насладиться непревзойдёнными композициями культовых рок-групп, таких как Queen, Nirvana и многих других, исполненными на историческом органе фирмы Зауэр.

Звезды рок-музыки

Музыка этих коллективов оставила неизгладимый след в истории и культуре. Например, Metallica стала синонимом хард-рока и хэви-металла, а Scorpions создали жанр лирической рок-баллады, который покорил сердца зрителей по всему миру, включая нашу страну.

Группа Queen и её харизматичный фронтмен Фредди Меркьюри определили многие аспекты поп-культуры, оставаясь актуальными и в наше время. А Курт Кобейн из Nirvana, признанный «голосом поколения Х», стал знаковой фигурой альтернативного рока. Его новаторство и оригинальное звучание повлияли на множество последующих исполнителей, сделав композиции группы незабываемыми.

Музыка на органе

Знакомая музыка, исполненная на органе в акустике и исключительной атмосфере лютеранского собора, подарит вам яркие эмоции и заряд энергии. Не упустите возможность окунуться в мир рок-классики в уникальном исполнении!