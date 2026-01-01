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Орган-оркестр: Интерстеллар, Король Лев, Пираты Карибского моря, Темный рыцарь
Билеты от 1000₽
Киноафиша Орган-оркестр: Интерстеллар, Король Лев, Пираты Карибского моря, Темный рыцарь

Орган-оркестр: Интерстеллар, Король Лев, Пираты Карибского моря, Темный рыцарь

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте

Концерт киномузыки: магия мелодий на сцене кафедрального собора

Приглашаем вас стать свидетелем уникального концерта, посвященного киномузыке – удивительному жанру, который стал неотъемлемой частью киноискусства. Музыка создает атмосферу, усиливает эмоции и помогает зрителю глубже понять задумку режиссера.

Суть мероприятия

Концерт не просто о музыке, но и о том, как она оживляет экран. Многие классические фильмы невозможно представить без их знаковых мелодий, которые становятся визитными карточками кино. Известные композиторы, трудившиеся над этими шедеврами, вложили в музыку свой талант и страсть к кинематографу.

Исполнители концерта

На сцене выступит:

  • Мультимедийная инсталляция – Амир Суд
  • Лауреаты международных конкурсов – Елена Паникова (орган)
  • Государственный Кремлевский оркестр
  • Художественный руководитель – Константин Чудовский
  • Дирижер, Заслуженный артист России – Андрей Колотушкин

Программа концерта

В программе концерта прозвучат шедевры таких композиторов, как Ханс Циммер и Джеймс Хорнер. Эти известные мелодии напомнят о великолепных фильмах и подарят прекрасное настроение зрителям.

Условия посещения

Следует учитывать, что в секторах правого и левого нефа, а также на правом и левом балконе обзор может быть ограничен из-за наличия колонн. Это обстоятельство влияет на стоимость мест, поэтому рекомендуем заранее ознакомиться с планом зала.

Присоединяйтесь к нам на этом музыкальном событии, наполненном романтичной атмосферой и позитивными эмоциями!

Купить билет на концерт Орган-оркестр: Интерстеллар, Король Лев, Пираты Карибского моря, Темный рыцарь

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