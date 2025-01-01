Орган, клавесин, рояль и их волшебные истории

Музыкальное путешествие в мир клавишных инструментов

Приглашаем вас на увлекательный концерт, посвящённый трём братьям из дружной семейки клавишных: Роялю, его папе Клавесину и дедушке Органу. Это чудесная история перенесёт вас в далёкие века и расскажет о том, как однажды Рояль попал в музей музыкальных инструментов.

Загадки старинных часов

В ходе концерта маленькие слушатели познакомятся с историей маленького Моцарта и его чудесной тайной. Через рассказ старинных часов юные зрители узнают, как устроены различные музыкальные инструменты и какую роль они играют в создании музыки.

Премьера и творческая команда

Премьера этого увлекательного концерта состоялась в 2013 году в Мариинском театре-2. Художественный руководитель мероприятия — директор Детской музыкальной академии «Пикколо» Ольга Пикколо, которая является автором сценария, режиссёром и ведущей. В исполнении лауреатки международных конкурсов, солистки Петербург-концерта Ольги Котляровой вы сможете услышать великолепные звучания рояля, клавесина и органа.

Не пропустите!

Этот концерт станет отличной возможностью для маленьких зрителей погрузиться в мир классической музыки и узнать больше о её главных инструментах. Мы ждем вас на нашем музыкальном путешествии!