Концерт "Орган in d" предлагает зрителям уникальную возможность услышать, как одна тональная область эволюционировала на протяжении почти трех столетий. Это музыкальное путешествие проходит через произведения звёзд старинной музыки и романтизма, начиная с мастеров прошлого и заканчивая Мендельсоном.
Открывает программу Хроматическая фантазия Яна Питерсзона Свелинка. Это произведение, насыщенное полутоновыми движениями, постепенно разворачивается в сложное полифоническое полотно. Особая ясность органа помогает следить за динамикой развития темы, которая меняет окраску и проходит через различные регистры, создавая атмосферу старинного музыкального лабиринта.
Следом за Свелинком прозвучит Чакона Иоганна Пахельбеля, построенная на повторяющемся басе, который становится основой для шестнадцати вариаций. Каждая вариация меняет фактуру и характер звучания, благодаря чему повторение не создает однообразия, а наоборот — наполняет композицию новыми красками.
Центральное место программы занимает музыка Иоганна Себастьяна Баха. Токката и фуга ре минор, BWV 565 знакома многим с первых звуков, где резкие акценты, выразительные паузы и мощные аккорды создают почти театральное начало. Также будет представлены Токката и фуга ре минор ("Дорийская"), BWV 538, где строгое движение создает величественное многоголосное сооружение.
Завершит концерт Соната для органа № 6 Феликса Мендельсона-Бартольди, основанная на хорале Vater unser im Himmelreich. Старинная мелодия проходит через вариации, изменяя фактуру и тембровый облик, что является связывающим звеном между баховской традицией и романтическим звучанием XIX века.
Концерт исполнит Алла Морозова (орган) в духовом органе церкви Святой Екатерины. Уникальная акустика храма позволит музыке раскрыться в полном объеме, обогащая пространство множеством оттенков одной тональности. Ожидайте прозрачную полифонию старинных мастеров, глубокие басы чаконы, стремительное движение баховских токкат и широкое романтическое дыхание сонаты.