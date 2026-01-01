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Орган in d
Киноафиша Орган in d

Орган in d

6+
Возраст 6+

О концерте

Концерт "Орган in d": Музыка через века

Концерт "Орган in d" предлагает зрителям уникальную возможность услышать, как одна тональная область эволюционировала на протяжении почти трех столетий. Это музыкальное путешествие проходит через произведения звёзд старинной музыки и романтизма, начиная с мастеров прошлого и заканчивая Мендельсоном.

Программа концерта

Открывает программу Хроматическая фантазия Яна Питерсзона Свелинка. Это произведение, насыщенное полутоновыми движениями, постепенно разворачивается в сложное полифоническое полотно. Особая ясность органа помогает следить за динамикой развития темы, которая меняет окраску и проходит через различные регистры, создавая атмосферу старинного музыкального лабиринта.

Следом за Свелинком прозвучит Чакона Иоганна Пахельбеля, построенная на повторяющемся басе, который становится основой для шестнадцати вариаций. Каждая вариация меняет фактуру и характер звучания, благодаря чему повторение не создает однообразия, а наоборот — наполняет композицию новыми красками.

Центральное место программы занимает музыка Иоганна Себастьяна Баха. Токката и фуга ре минор, BWV 565 знакома многим с первых звуков, где резкие акценты, выразительные паузы и мощные аккорды создают почти театральное начало. Также будет представлены Токката и фуга ре минор ("Дорийская"), BWV 538, где строгое движение создает величественное многоголосное сооружение.

Завершит концерт Соната для органа № 6 Феликса Мендельсона-Бартольди, основанная на хорале Vater unser im Himmelreich. Старинная мелодия проходит через вариации, изменяя фактуру и тембровый облик, что является связывающим звеном между баховской традицией и романтическим звучанием XIX века.

Исполнитель и место проведения

Концерт исполнит Алла Морозова (орган) в духовом органе церкви Святой Екатерины. Уникальная акустика храма позволит музыке раскрыться в полном объеме, обогащая пространство множеством оттенков одной тональности. Ожидайте прозрачную полифонию старинных мастеров, глубокие басы чаконы, стремительное движение баховских токкат и широкое романтическое дыхание сонаты.

Произведения в программе

  • Ян Питерсзон Свелинк (1562–1621) — Хроматическая фантазия, SwWV 258
  • Иоганн Пахельбель (1653–1706) — Чакона in d, P. 41
  • Иоганн Себастьян Бах (1685–1750) — Токката и фуга ре минор, BWV 565
  • Иоганн Себастьян Бах (1685–1750) — Прелюдия ре минор, BWV 539/1
  • Иоганн Себастьян Бах (1685–1750) — Токката и фуга ре минор ("Дорийская"), BWV 538
  • Феликс Мендельсон-Бартольди (1809–1847) — Соната № 6 ре минор, ор. 65/6

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В других городах
Сентябрь
27 сентября воскресенье
16:00
Евангелическо-лютеранская церковь Святой Екатерины Санкт-Петербург, Большой просп. В.О., 1а
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