Орган и только орган
Билеты от 500₽
Орган и только орган

6+
О концерте

Органный концерт в Москве

Выставленный на этой программе спектакль знакомит зрителей с удивительными связями между великими композиторами. Каждое произведение, представленное на вечере, — это история о том, как выдающиеся музыканты искали и находили совершенное звучание.

Георг Бём: Учитель молодого Баха

Программу открывает Георг Бём, у которого молодой Иоганн Себастьян Бах брал уроки в Люнебурге. Партита «Auf meinen lieben Gott» — это искусство хоральных вариаций, перешедшее от учителя к ученику. Здесь вы сможете почувствовать влияние, которое оказал Бём на формирование музыкальной карьеры Баха.

Бах и его органное наследие

Следующим номером станет органная транскрипция скрипичного концерта соль мажор, написанная самим Бахом. Это произведение восхищает своей многослойностью и глубиной, подчеркивая уникальный стиль композитора.

Брамс: Последние нотки гениальности

Германская линия завершает Иоганнес Брамс с его «Herzlich tut mich erfreuen» — «Моё сердце искренне радуется». Это произведение, ставшее последним светом позднего Брамса, возвращает слушателей к хоральной прелюдии, и оставляет глубокий след в сердцах аудитории.

Готическая сюита Леона Боэльмана

«Готическая сюита» Леона Боэльмана, написанная в готических стенах французского храма, движется от торжественного вступления через «Молитву Богоматери» к головокружительной финальной Токкате. Чудесные музыкальные образы создают атмосферу мистики и возвышенности.

Марсель Дюпре: Русские мотивы в театральной музыке

Марсель Дюпре вдохновлялся российской музыкальной культурой. Его «Кортеж и Литания», созданные в 1922 году как театральная музыка, содержат неожиданный поворот — вторая тема «Литании» несёт в себе русские мелодические мотивы. Парижские композиторы из поколения Дюпре отлично знали и духовную, и светскую русскую музыку, что придаёт их творчеству особую колоритность.

Финал вечера: Токката Фёдора Строганова

Концерт завершает Токката Фёдора Строганова, московского органиста и композитора, который стажировался в Парижской консерватории в классах Оливье Латри. Его работа отражает влияние, которое оказал Париж на его творчество, так же как когда-то Бах учился у Бёма, а Дюпре ощущал русский колорит сквозь парижский воздух.

Май
1 мая пятница
20:00
Храм Святого Людовика Москва, М.Лубянка, 12а
от 500 ₽

