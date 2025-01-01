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Орган и сопрано при свечах
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Орган и сопрано при свечах

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт органной и вокальной музыки при свечах в соборе Святой Екатерины

Компания «Вселенная Классики» приглашает вас на уникальный концерт органной и вокальной музыки, который пройдет в соборе Святой Екатерины — единственной базилике России. Это пространство, наполненное историей и атмосферой, станет идеальным местом для вечернего погружения в мир звуков.

О программе

Когда орган звучит под сводами собора, пространство начинает дышать, а звучание сопрано дополняет эту магию. Голос и древний инструмент сливаются в единый поток, который требует лишь вашего внимания и готовности замедлиться. Этот вечер — возможность остаться наедине с тишиной, которая живёт между нотами. Вдох, звук, свечи — всё остальное остаётся за дверью.

Исполнители и даты

17 июля: Юлия Глазкова (орган) — доцент кафедры органа и клавесина Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова. Она прошла стажировку в Университете Искусств Берлина и является лауреаткой нескольких международных конкурсов.

Дополнительный исполнитель — Эльвира Копылова (колоратурное сопрано) — лауреат премии правительства Санкт-Петербурга и I степени международного конкурса «Санкт-Петербург в зеркале мировой музыкальной культуры».

9 августа: Мария Макаренко (орган) — выпускница Нижегородской государственной консерватории и обладательница нескольких наград на международных конкурсах. Она также стала первой российской органисткой, исполнявшей музыку на процессиях у Папы Римского Бенедикта XVI в Ватикане.

Дополнительный исполнитель — Анастасия Васильева (лирическое сопрано) — солистка Санкт-Петербургской государственной филармонии и лауреат международных конкурсов.

23 августа: Наталья Михайлова (орган) — выпускница Казанской Государственной Консерватории и преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета. Она активно участвует в международных конкурсах и органных академиях.

Дополнительный исполнитель — Ираида Николаева (лирическое сопрано) — выпускница Санкт-Петербургской государственной консерватории, лауреат множества всероссийских и международных конкурсов.

Билеты

Билеты приобретаются на каждого зрителя вне зависимости от возраста. Не упустите возможность насладиться этим волшебным вечером!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 9 августа
Базилика святой Екатерины Александрийской Санкт-Петербург, Невский просп., 32/34
21:00 от 599 ₽
Санкт-Петербург, 23 августа
Базилика святой Екатерины Александрийской Санкт-Петербург, Невский просп., 32/34
21:00 от 599 ₽

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