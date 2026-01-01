Орган и скрипка при свечах: вечер с Бахом

Орган при свечах: вечер с Бахом в Римско-католической церкви Петербурга

Приглашаем вас на уникальный концерт «Орган при свечах: вечер с Бахом». Этот вечер станет настоящим праздником для любителей классической музыки. Скрипка и орган в великолепном исполнении Полины Друбич и Натальи Михайловой погрузят вас в мир творчества Иоганна Себастьяна Баха — гения импровизации и короля полифонии.

Магия музыки Баха

Бах, оставаясь верным дружбе с органом, создал множество оригинальных и транскрибированных сочинений. В программе звучат знаменитые струнные концерты Антонио Вивальди, популярное Адажио из гобойного концерта Алессандро Марчелло и трансформация скрипичного концерта Иоганна Эрнста IV Саксен-Веймарского. Особенно стоит отметить цикл «Сонаты и партиты» для скрипки соло, который сочетает в себе широкий спектр жанров — от монументальной фуги до деревенского танца.

Вершина скрипичного репертуара

Кульминацией концерта станет Чакона для скрипки соло, написанная Бахом после утраты любимой жены. Это произведение, полное земной скорби и духовного катарсиса, стало символом новых горизонтов для скрипичного искусства. Завершит вечер знаменитая Токката и фуга ре минор — шедевр органной музыки.

Исторический орган и уникальная атмосфера

Концерт пройдет в уникальном Римско-католическом храме Матери Божией Лурдской, где установлен исторический орган семейства Walcker, созданный в 1910 году. Этот инструмент восхищает своим звучанием как в барочной, так и в романтической музыке. Храм, возведенный по проекту архитектора Леонтия Бенуа, является не только музыкальной, но и архитектурной жемчужиной Петербурга, сохранившейся с советских времен благодаря своему статусу.

Программа концерта

Иоганн Себастьян Бах (1685–1750) Прелюдия соль мажор BWV 568 Сицилиана из Сонаты для флейты ми-бемоль мажор BWV 1031 Концерт соль мажор (обработка концерта герцога Иоганна Эрнста IV Саксен-Веймарского) BWV 592a: Tempo giusto — Grave — Presto Соната для скрипки соло № 1 соль минор BWV 1001: Adagio Ария из Оркестровой сюиты № 3 BWV 1068

Антонио Вивальди (1678–1741) — Иоганн Себастьян Бах Концерт ля минор BWV 593: Без обозначения темпа — Adagio — Allegro

Иоганн Себастьян Бах — Шарль Гуно (1818–1893) Ave Maria

Алессандро Марчелло (1669–1747) — Иоганн Себастьян Бах Aдажио из Концерта для гобоя с оркестром ре минор S.Z799 BWV 974/2

Иоганн Себастьян Бах Чакона для скрипки соло из Партиты № 2 ре минор BWV 1004 Токката и фуга ре минор BWV 565



Исполнители: лауреаты международных конкурсов Полина Друбич (скрипка) и Наталья Михайлова (орган). Продолжительность концерта — 1 час 10 минут без антракта, концерт подходит для всех категорий зрителей старше 6 лет.