Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Орган и саксофон
Киноафиша Орган и саксофон

Орган и саксофон

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Орган и саксофон: концерт в Пермской филармонии

Пермская филармония приглашает всех любителей музыки на уникальный концерт, где звуки органа и саксофона создадут незабываемую атмосферу. Это встреча двух удивительных инструментов порадует слушателей яркими мелодиями и гармоничными сочетаниями.

Уникальная программа

В программе концерта — произведения как классиков, так и современных композиторов. Вы познакомитесь с разными музыкальными стилями, от классики до джаза, которые в исполнении талантливых музыкантов раскроют новые грани звучания.

Интересные факты

Орган, обладающий мощным звуковым диапазоном, и саксофон, известный своей гибкостью и мелодичностью, уживаются на сцене, создавая уникальный синтез. Такие эксперименты в мире музыки становятся все более популярными, ведь они способны открыть слушателям совершенно новые музыкальные горизонты.

Приглашенные исполнители

В концерте участвуют выдающиеся музыканты, которые не раз радовали зрителей своими блестящими выступлениями. Их мастерство и глубокое понимание музыкального языка создадут атмосферу, в которой каждый сможет насладиться звучанием органа и саксофона.

Не пропустите!

Если вы ищете способ провести вечер, погружаясь в мир музыки и эмоций, этот концерт станет отличным выбором. Уникальное сочетание инструментов, талант исполнителей и вдохновляющая атмосфера не оставят вас равнодушными.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Пермь, 2 ноября
Органный зал Пермской филармонии Пермь, Ленина, 51б
19:00 от 1000 ₽

В ближайшие дни

Prodigy Con 2025
18+
Электронная музыка Фестиваль
Prodigy Con 2025
24 октября в 23:00 Radius Concert Hall
от 1200 ₽
Gloria
6+
Классическая музыка
Gloria
25 февраля в 19:00 Органный зал Пермской филармонии
от 500 ₽
PROзрение. Алексей Гориболь и Олег Крикун
12+
Классическая музыка
PROзрение. Алексей Гориболь и Олег Крикун
13 ноября в 19:00 Филармония «Триумф»
от 1400 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше