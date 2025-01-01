Орган и саксофон. В величественном соборе

Незнакомый Петербург: орган в церкви Бенуа

Петербург – это не только Невский проспект и Дворцовая площадь. В потаенном уголке города, вдали от шумных толп туристов, находится белоснежный шпиль римско-католического храма Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы. Этот архитектурный шедевр был возведен по проекту выдающегося зодчего Николая Бенуа и открыл свои двери в ноябре 2025 года как новая точка органного притяжения.

Серия концертов «Незнакомый Петербург: орган в церкви Бенуа» станет настоящим открытием для любителей музыки. Лучшие органисты современности поразят вас разнообразием программ, а перед каждым концертом настоятель храма проведет для вас экскурсию. Здесь вы сможете узнать интереснейшие факты из истории храма и посетить семейное захоронение великой творческой династии Бенуа, расположенное в церковной крипте.

Историческая справка о храме

Архитектурный ансамбль Николая Бенуа был спроектирован в неороманском стиле в период с 1856 по 1859 годы. Здание расположено на территории бывшего католического кладбища на Выборгской стороне, где нашли последнее пристанище многие известные петербуржцы-католики. В 1877–1879 годах по желанию прихода была добавлена колокольня, что, к сожалению, привело к утрате гармонии изначального замысла архитектора. В советское время кладбище было уничтожено, а церковь закрыта. В начале XXI века храм был возвращен верующим.

Музыкальная программа

В программе вечера при свечах – шедевры мировой классики, исполненные на органе и саксофоне. Уникальное сочетание звуков этих инструментов позволит по-новому увидеть известные произведения. Вы сможете насладиться музыкой Иоганна Себастьяна Баха, Томазо Альбинони, Шарля Гуно и других композиторов в исполнении настоящих мастеров своего дела.

Практическая информация

Концерт продлится 1 час 10 минут без антракта и предназначен для зрителей старше 6 лет. В продаже доступны билеты двух категорий – с экскурсией и без. Экскурсия начинается за 30 минут до концерта.

Исполнители:

Мария Худанова, саксофон

Александра Веткина, орган

Не упустите шанс насладиться восхитительной музыкой и провести запоминающийся вечер!