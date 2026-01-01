Орган и саксофон при свечах
6+
Продолжительность 70 минут
О концерте

Концерт классической музыки в Яани Кирик

В Лютеранской церкви Яани Кирик состоится вечер при свечах с участием органа и саксофона. В программе прозвучат шедевры мировой классики, исполненные Марией Худановой и Александрой Веткиной.

На концерте зрители смогут насладиться произведениями таких композиторов, как Иоганн Себастьяна Бах, Томазо Альбинони и Шарль Гуно. Уникальное сочетание выразительного звучания органа и виртуозного саксофона создаст незабываемую атмосферу.

Исполнители

  • Мария Худанова, саксофон
  • Александра Веткина, орган
  • Электронный орган Roland

Этот вечер обещает стать настоящим праздником для любителей классической музыки и ценителей необычных музыкальных экспериментов. Не упустите возможность насладиться восхитительной музыкой!

Май
1 мая пятница
19:00
Яани Кирик Санкт-Петербург, Декабристов, 54а
от 1000 ₽

