Орган и саксофон при свечах

Концерт классической музыки в Яани Кирик

В Лютеранской церкви Яани Кирик состоится вечер при свечах с участием органа и саксофона. В программе прозвучат шедевры мировой классики, исполненные Марией Худановой и Александрой Веткиной.

На концерте зрители смогут насладиться произведениями таких композиторов, как Иоганн Себастьяна Бах, Томазо Альбинони и Шарль Гуно. Уникальное сочетание выразительного звучания органа и виртуозного саксофона создаст незабываемую атмосферу.

Исполнители

Мария Худанова, саксофон

Александра Веткина, орган

Электронный орган Roland

Этот вечер обещает стать настоящим праздником для любителей классической музыки и ценителей необычных музыкальных экспериментов. Не упустите возможность насладиться восхитительной музыкой!