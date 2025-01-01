Орган и саксофон при свечах

Уникальные концерты в Шведской церкви Святой Екатерины

Команда IMAYC рада представить серию незабываемых концертов в Шведской церкви Святой Екатерины. Это уникальное архитектурное сооружение 1865 года, спроектированное Карлом Карловичем Андерсоном, расположено в живописнейшем уголке Санкт-Петербурга, на пересечении Малой Конюшенной улицы и Шведского переулка. Церковь не только обладает богатой историей, но и радует посетителей атмосферой псевдороманского стиля и впечатляющей акустикой.

Музыка при свечах: программа вечера

В программе вечера, проходящего при свечах, вас ждет выступление музыкантов, исполняющих шедевры мировой классики на органе и саксофоне. Это уникальное сочетание мощного, космического звучания органа и чувственного, виртуозного саксофона поможет вам по-новому воспринять известные произведения.

В исполнении талантливых музыкантов прозвучат сочинения таких великих композиторов, как Иоганн Себастьян Бах, Томазо Альбинони, Шарль Гуно и других. Это идеальная возможность насладиться восхитительной музыкой в незабываемой обстановке.

Исполнители и детали

На сцене выступят:

Мария Худанова — саксофон

Александра Веткина — орган (электронный орган Johannus)

Продолжительность концерта составляет 1 час 10 минут. Мероприятие рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет.

Не упустите возможность погрузиться в атмосферу музыкального волшебства и насладиться вечерним концертом в сердце Санкт-Петербурга!