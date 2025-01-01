Меню
Орган и саксофон при свечах в соборе
6+
Музыкальный вечер в ротонде Дома голландской церкви

Ротонда Дома голландской церкви на Невском 20 – уникальное культурное пространство с богатой историей. В XVIII столетии здесь располагался голландский квартал, а само здание служило домом для Голландской реформатской церкви, где радовал слух внушительный орган Walcker. В настоящее время на его месте установлен исторический голландский орган 1910 года, созданный мастером Мартом Вермейленом, который был привезен из Нидерландов в 2020 году.

Скоро в великолепной акустике Невской ротонды пройдет вечер классической музыки при свечах. В программе – шедевры мировой классики, исполняемые органом и саксофоном. Уникальное сочетание мощного органа и чувственного саксофона подарит новые ощущения от известных произведений.

  • Мария Худанова — саксофон
  • Александра Веткина — орган

В вечернем концерте зрители смогут насладиться шедеврами Иоганна Себастьяна Баха, Томазо Альбинони, Шарля Гуно и других великих композиторов. Это восхитительное музыкальное путешествие подарит незабываемые впечатления!

Продолжительность концерта составляет 1 час 10 минут. Мероприятие рекомендуется для зрителей старше шести лет. Приходите насладиться красивейшими мелодиями в уникальном историческом интерьере!

Январь
4 января воскресенье
20:30
Центр искусства и музыки ЦГПБ им. Маяковского Санкт-Петербург, Невский просп., 20
от 1600 ₽

