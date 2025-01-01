Орган и саксофон при свечах в готическом соборе

Незнакомый Петербург: орган в церкви Бенуа

Петербург — это не только Невский проспект, Дворцовая площадь и Летний сад. В потаенном уголке города, где нет шумных толп туристов, расположился белоснежный шпиль римско-католического храма Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы. Этот архитектурный шедевр был возведён по проекту выдающегося зодчего Николая Бенуа.

Уникальное музыкальное событие

В ноябре 2025 года здесь откроется новая точка органного притяжения. Серия концертов «Незнакомый Петербург: орган в церкви Бенуа» подарит зрителям возможность услышать лучших органистов наших дней. Каждое мероприятие будет наполнено разнообразием программ и уникальными музыкальными интерпретациями.

Экскурсия в мир истории

Перед каждым концертом настоятель храма проведёт для вас увлекательную экскурсию. Вы узнаете интересные факты из истории храма и посетите семейное захоронение великой творческой династии Бенуа, расположенное в церковной крипте. Архитектурное произведение Николая Бенуа было спроектировано в неороманском стиле в период 1856–1859 годов. В дополнение к храму была достроена колокольня по желанию прихода в 1877–1879 годах, что, по словам автора, нарушило гармонию первоначального замысла.

Музыка вечера

В программе вечера при свечах — шедевры мировой классики в звучании органа и саксофона. Уникальное сочетание этих инструментов позволит по-новому воспринять произведения Иоганна Себастьяна Баха, Томазо Альбинони, Шарля Гуно и других композиторов. Исполнителями выступят настоящие мастера своего дела: Мария Худанова (саксофон) и Александра Веткина (орган). Звучание электронного органа Johannus создаст атмосферу волшебства на протяжении всего концерта.

Полезная информация

Продолжительность концерта составит 1 час 10 минут без антракта. Он предназначен для зрителей старше 6 лет. Внимание! Билеты продаются в двух категориях — с экскурсией и без экскурсии. Экскурсия начинается за 30 минут до начала концерта.

Орган и саксофон — восхитительная музыка и запоминающийся вечер ждут вас в этом уникальном храме!