Орган и саксофон при свечах. От классики до мюзикла

В дни, когда предновогоднее волшебство уже витает в воздухе, великолепный дуэт саксофона и органа погрузит вас в неповторимую атмосферу ожидания зимних праздников. Константин Андреев и Екатерина Маришкина приглашают вас в удивительное музыкальное путешествие, где фантастические персонажи, легенды старинных соборов и леденящие душу истории соединяются в едином звуковом полотне.
Вечер откроется "Рондо" в зажигательных ритмах латины и мелодиями джазовой сюиты выдающегося немецкого композитора и органиста Ханса Андре Штамма. На романтическом органе прозвучит Романс из Четвертой симфонии великого виртуоза Луи Вьерна, который более 30 лет служил титулярным органистом Собора Парижской Богоматери.
Ностальгические мотивы вечера напомнят о сказочных моментах: «Снег над Ленинградом» из новогоднего советского фильма "Ирония судьбы" и музыка к "Старомодной комедии" Микаэла Таривердиева. Вы также услышите знаменитый хит Берта Кемпферта "Strangers in the Night", который вознес Фрэнка Синатру на музыкальный Олимп.
Погрузитесь в невероятную и трогательную историю "Щелкунчика" Гофмана – Чайковского, а любителей острых ощущений ждут в подземельях парижской оперы, где орудует неуловимый призрак из мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера. Завершится музыкальный гранд-вояж в самом сердце Буэнос-Айреса с Либертанго Астора Пьяццоллы.
Ваш шаг в волшебство сопровождается звуками уникального исторического органа семейства Walcker, установленного в Римско-католическом храме Матери Божией Лурдской. Этот орган 1910 года поразит вас своим неповторимым звучанием, прекрасно передавая как барочную, так и романтическую музыку.
Храм Матери Божией Лурдской в Ковенском переулке — это особый уголок Петербурга, пропитанный французской энергетикой. Действительно, единственный католический приход, не закрывшийся в советский период, спасло то, что он был приписан к французскому посольству. Интересный факт: во время визита генерала де Голля в 1966 году, Ковенский переулок украсили клумбами и заасфальтировали за одну ночь!
Концерт представлен лауреатами международных конкурсов:
Продолжительность концерта — 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.