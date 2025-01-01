Орган и саксофон при свечах. От классики до мюзикла

От классики до мюзикла: орган и саксофон при свечах

В дни, когда предновогоднее волшебство уже витает в воздухе, великолепный дуэт саксофона и органа погрузит вас в неповторимую атмосферу ожидания зимних праздников. Константин Андреев и Екатерина Маришкина приглашают вас в удивительное музыкальное путешествие, где фантастические персонажи, легенды старинных соборов и леденящие душу истории соединяются в едином звуковом полотне.

Музыкальные моменты вечера

Вечер откроется "Рондо" в зажигательных ритмах латины и мелодиями джазовой сюиты выдающегося немецкого композитора и органиста Ханса Андре Штамма. На романтическом органе прозвучит Романс из Четвертой симфонии великого виртуоза Луи Вьерна, который более 30 лет служил титулярным органистом Собора Парижской Богоматери.

Ностальгические мотивы вечера напомнят о сказочных моментах: «Снег над Ленинградом» из новогоднего советского фильма "Ирония судьбы" и музыка к "Старомодной комедии" Микаэла Таривердиева. Вы также услышите знаменитый хит Берта Кемпферта "Strangers in the Night", который вознес Фрэнка Синатру на музыкальный Олимп.

Погрузитесь в невероятную и трогательную историю "Щелкунчика" Гофмана – Чайковского, а любителей острых ощущений ждут в подземельях парижской оперы, где орудует неуловимый призрак из мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера. Завершится музыкальный гранд-вояж в самом сердце Буэнос-Айреса с Либертанго Астора Пьяццоллы.

Уникальный орган в церкви

Ваш шаг в волшебство сопровождается звуками уникального исторического органа семейства Walcker, установленного в Римско-католическом храме Матери Божией Лурдской. Этот орган 1910 года поразит вас своим неповторимым звучанием, прекрасно передавая как барочную, так и романтическую музыку.

Храм Матери Божией Лурдской в Ковенском переулке — это особый уголок Петербурга, пропитанный французской энергетикой. Действительно, единственный католический приход, не закрывшийся в советский период, спасло то, что он был приписан к французскому посольству. Интересный факт: во время визита генерала де Голля в 1966 году, Ковенский переулок украсили клумбами и заасфальтировали за одну ночь!

Программа вечера

Ханс-Андре Штамм (1958*) — Рondo alla latina

Луи Вьерн (1870–1937) — Романс из симфонии № 4

Петр Чайковский (1840–1893) — Марш и Русский танец из балета "Щелкунчик" (переложение для саксофона и органа)

Микаэл Таривердиев (1931–1996) — Домский собор из музыки к к/ф "Старомодная комедия" (переложение для органа)

Маурицио Макеллы — "Снег над Ленинградом" (в свободном переложении для саксофона и органа)

Эндрю Ллойд Уэббер (1948*) — Ночная музыка из мюзикла "Призрак оперы" (переложение для органа)

Дуэт Фантома и Кристины из мюзикла "Призрак оперы" (в свободном переложении для саксофона и органа)

Берт Кемпферт (1923–1980) — Strangers in the Night (Путники в ночи)

Жорж Гарваренц (1932 –1993) — Вечная любовь

Астор Пьяццолла (1921–1992) — Libertango (переложение для саксофона и органа)

Исполнители

Концерт представлен лауреатами международных конкурсов:

Константин Андреев — саксофон

Екатерина Маришкина — орган

Продолжительность концерта — 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.