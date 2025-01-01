Орган и саксофон при свечах. От классики до киномузыки

Музыкальный вечер с Алексей Кругловым и Игорем Гольденбергом

Известный московский дуэт — саксофонист Алексей Круглов и органист Игорь Гольденберг — готов удивить зрителей новой программой, которая соединит классическую и советскую музыку с оригинальными обработками. В этот раз необычный союз саксофона и органа порадует настоящим посвящением русской музыкальной классике.

Что вас ждет на концерте?

В программе прозвучат шедевры, которые знакомы каждому. Вы услышите:

А. П. Бородин — «Половецкие пляски» из оперы «Князь Игорь» (транскрипция для органа)

М. П. Мусоргский — «Старый замок» из цикла «Картинки с выставки»

Н. А. Римский-Корсаков — Фантазия на темы из симфонической поэмы «Шехерезада»

Н. А. Римский-Корсаков — Третья песня Леля из оперы «Снегурочка»

П. И. Чайковский — Вальс на темы из оперы «Евгений Онегин»

П. И. Чайковский — Танец феи Драже из балета «Щелкунчик»

П. И. Чайковский — «Март»

С. С. Прокофьев — «Танец рыцарей» из балета «Ромео и Джульетта»

С. В. Рахманинов — «Вокализ»

И. Дунаевский — Увертюра из к/ф «Дети капитана Гранта»

М. Таривердиев — «Двое в кафе» из к/ф «17 мгновений весны»

В. Черников — «Воронежский ковбой»

Р. Щедрин — В подражание Альбенису

М. Минков — «Старый рояль» из к/ф «Мы из джаза»

Знакомьтесь с исполнителями

Алексей Круглов — один из самых известных персонажей московской импровизационной сцены, который сочетает потрясающую энергетику исполнения с профессионализмом высочайшего уровня. Его партнер, Игорь Гольденберг, также является лауреатом международных конкурсов, что гарантирует высокое качество исполнения.

Подробности мероприятия

Продолжительность концерта составит 80 минут (без антракта). Обратите внимание, что программа может быть изменена.

Парковка на территории собора запрещена. Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой в исполнении мастеров!