Орган и саксофон при свечах. От классики до киномузыки

Известный московский дуэт — саксофонист Алексей Круглов и органист Игорь Гольденберг — готов удивить зрителей новой программой, которая соединит классическую и советскую музыку с оригинальными обработками. В этот раз необычный союз саксофона и органа порадует настоящим посвящением русской музыкальной классике.
В программе прозвучат шедевры, которые знакомы каждому. Вы услышите:
Алексей Круглов — один из самых известных персонажей московской импровизационной сцены, который сочетает потрясающую энергетику исполнения с профессионализмом высочайшего уровня. Его партнер, Игорь Гольденберг, также является лауреатом международных конкурсов, что гарантирует высокое качество исполнения.
Продолжительность концерта составит 80 минут (без антракта). Обратите внимание, что программа может быть изменена.
Парковка на территории собора запрещена. Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой в исполнении мастеров!