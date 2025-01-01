Орган и саксофон при свечах. От Баха до Пьяццоллы

В мерцающем полумраке и сиянии свечей, в атмосфере таинственности и уюта, состоится незабываемый концерт. Величественный король инструментов, орган, и виртуозный саксофон сольются в гармоничном созвучии, чтобы подарить слушателям вечер, наполненный красотой и вдохновением.
Орган своим монументальным звучанием вознесет слушателей к небесам, а саксофон с его чувственным тембром добавит земной теплоты и страсти. Программа концерта — это путешествие сквозь века и стили, от строгой и пышной барочной полифонии Иоганна Себастьяна Баха к возвышенному романтизму Сергея Рахманинова и стилизации Владимира Вавилова.
Знойные ритмы Педро Итурральде, рожденные под жарким испанским солнцем, закружат в вихре танца, наполняя энергией и жизненной силой. Орган, словно мощный водопад, обрушит на зал поток звуков, а саксофон привнесет пикантность и остроту в этот огненный коктейль. Страстное танго Астора Пьяццоллы завершит этот незабываемый вечер.
Исполнители:
Константин Андреев, саксофон
Екатерина Маришкина, орган (электронный орган Roland)
Программа:
Иоганн Себастьян Бах (1685–1750) — Прелюдия и фуга до мажор BWV 545
Карл Филипп Эммануил Бах (1714–1788) — Соната, переложение для саксофона и органа
Иоганн Себастьян Бах — Пастораль BWV 590
Владимир Вавилов (1925–1973) — Ave Maria, обработка для саксофона и органа (приписывалось Джулио Каччини)
Иоганн Себастьян Бах — Хоральная обработка Wir glauben all an einen Gott BWV 680
Ханс-Андре Штамм (1958*) — Джазовая сюита для саксофона и органа
Иоганн Себастьян Бах — Шарль Гуно — Ave Maria, обработка для органа
Сергей Рахманинов (1873–1943) — Вокализ, переложение для саксофона и органа
Иоганн Себастьян Бах — Токката и фуга ре минор BWV 565
Берт Кемпферт (1923–1980) — Strangers in the night, обработка для саксофона и органа
Педро Итурральде (1929–2020) — Греческая сюита, обработка для саксофона и органа
Астор Пьяццолла (1921–1992) — Libertango, переложение для саксофона и органа
Продолжительность: 1 час 20 минут.
Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше шести лет.
Орган и саксофон при свечах — идеальный концерт для истинных ценителей прекрасного!