Орган и саксофон при свечах. От Баха до Пьяццоллы

Звучание органа и саксофона при свечах

В мерцающем полумраке и сиянии свечей, в атмосфере таинственности и уюта, состоится незабываемый концерт. Величественный король инструментов, орган, и виртуозный саксофон сольются в гармоничном созвучии, чтобы подарить слушателям вечер, наполненный красотой и вдохновением.

Орган своим монументальным звучанием вознесет слушателей к небесам, а саксофон с его чувственным тембром добавит земной теплоты и страсти. Программа концерта — это путешествие сквозь века и стили, от строгой и пышной барочной полифонии Иоганна Себастьяна Баха к возвышенному романтизму Сергея Рахманинова и стилизации Владимира Вавилова.

музыкальные стили и композиторы

Знойные ритмы Педро Итурральде, рожденные под жарким испанским солнцем, закружат в вихре танца, наполняя энергией и жизненной силой. Орган, словно мощный водопад, обрушит на зал поток звуков, а саксофон привнесет пикантность и остроту в этот огненный коктейль. Страстное танго Астора Пьяццоллы завершит этот незабываемый вечер.

программа концерта

Исполнители:

Константин Андреев, саксофон

Екатерина Маришкина, орган (электронный орган Roland)

Программа:

Иоганн Себастьян Бах (1685–1750) — Прелюдия и фуга до мажор BWV 545

Карл Филипп Эммануил Бах (1714–1788) — Соната, переложение для саксофона и органа

Иоганн Себастьян Бах — Пастораль BWV 590

Владимир Вавилов (1925–1973) — Ave Maria, обработка для саксофона и органа (приписывалось Джулио Каччини)

Иоганн Себастьян Бах — Хоральная обработка Wir glauben all an einen Gott BWV 680

Ханс-Андре Штамм (1958*) — Джазовая сюита для саксофона и органа

Иоганн Себастьян Бах — Шарль Гуно — Ave Maria, обработка для органа

Сергей Рахманинов (1873–1943) — Вокализ, переложение для саксофона и органа

Иоганн Себастьян Бах — Токката и фуга ре минор BWV 565

Берт Кемпферт (1923–1980) — Strangers in the night, обработка для саксофона и органа

Педро Итурральде (1929–2020) — Греческая сюита, обработка для саксофона и органа

Астор Пьяццолла (1921–1992) — Libertango, переложение для саксофона и органа

Продолжительность: 1 час 20 минут.

Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше шести лет.

Орган и саксофон при свечах — идеальный концерт для истинных ценителей прекрасного!