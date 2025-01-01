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Орган и саксофон. Концерт при свечах в Яани Кирик
Киноафиша Орган и саксофон. Концерт при свечах в Яани Кирик

Орган и саксофон. Концерт при свечах в Яани Кирик

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Вечер классической музыки при свечах в Яани Кирик

Приглашаем вас на уникальный концерт, который пройдет в восхитительном соборе с великолепной акустикой. В программе вечера при свечах — шедевры мировой классики в необычном звучании органа и саксофона.

Неповторимое сочетание звуков

Вы сможете по-новому услышать произведения классической музыки благодаря уникальному сочетанию мощного космического органа и чувственного саксофона. В программе прозвучат композиции таких великих композиторов, как:

  • Иоганн Себастьян Бах
  • Томазо Альбинони
  • Шарль Гуно

Исполнители вечера

Концерт будет представлен настоящими мастерами своего дела:

  • Юлия Черкасова — саксофон
  • Александра Веткина — орган

Информация о концерте

Продолжительность концерта составляет 1 час 20 минут без антракта. Он предназначен для зрителей старше 6 лет, поэтому станет отличным выбором для семейного вечера.

Не упустите возможность насладиться восхитительной музыкой и запоминающимся вечером в окружении свечей и волшебной атмосферы!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 27 июля
Яани Кирик Санкт-Петербург, Декабристов, 54а
18:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽

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