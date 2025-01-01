Орган и саксофон. Концерт при свечах в Яани Кирик

Вечер классической музыки при свечах в Яани Кирик

Приглашаем вас на уникальный концерт, который пройдет в восхитительном соборе с великолепной акустикой. В программе вечера при свечах — шедевры мировой классики в необычном звучании органа и саксофона.

Неповторимое сочетание звуков

Вы сможете по-новому услышать произведения классической музыки благодаря уникальному сочетанию мощного космического органа и чувственного саксофона. В программе прозвучат композиции таких великих композиторов, как:

Иоганн Себастьян Бах

Томазо Альбинони

Шарль Гуно

Исполнители вечера

Концерт будет представлен настоящими мастерами своего дела:

Юлия Черкасова — саксофон

Александра Веткина — орган

Информация о концерте

Продолжительность концерта составляет 1 час 20 минут без антракта. Он предназначен для зрителей старше 6 лет, поэтому станет отличным выбором для семейного вечера.

Не упустите возможность насладиться восхитительной музыкой и запоминающимся вечером в окружении свечей и волшебной атмосферы!