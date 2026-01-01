Орган и саксофон. Концерт при Свечах в Соборе

Концерт при свечах в храме Бенуа

В Соборе Храм Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы пройдет уникальный концерт при свечах. На сцене выступят лучшие органисты с программами классической музыки, включая шедевры Иоганна Себастьяна Баха, Томазо Альбинони и Шарля Гуно. На концерте вы сможете насладиться запоминающимся звучанием органа и саксофона.

Экскурсия по храму и крипте

Перед началом концерта настоятель храма проведет экскурсию, во время которой вы узнаете интересные факты из истории храма и посетите крипту — место захоронения семьи Бенуа. Этот архитектурный шедевр, выполненный в неороманском стиле, был создан выдающимся зодчим Николаем Бенуа в период с 1856 по 1859 годы. В 1877–1879 годах по желанию прихода была добавлена колокольня, что, однако, огорчило самого архитектора, утрачивавшего гармонию своего замысла.

Уникальное сочетание музыкальных инструментов

В рамках программы «Незнакомый Петербург: орган в церкви Бенуа» зрителей ожидает уникальное сочетание органа и саксофона. Исполнители — Юлия Черкасова (саксофон) и Александра Веткина (орган) — подарят вам незабываемый вечер с великолепной акустикой. Продолжительность концерта составляет 1 час 10 минут без антракта и подходит для зрителей старше 6 лет.

Билеты

В продаже доступны билеты двух категорий — с экскурсией и без экскурсии. Экскурсия состоится после концерта. Не упустите возможность насладиться великолепием мировой классики в таком уникальном месте, как храм Бенуа!