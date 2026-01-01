Оповещения от Киноафиши
Орган и Pratum Integrum
Киноафиша Орган и Pratum Integrum

Орган и Pratum Integrum

0+
Возраст 0+

О концерте

Великое слияние музыки: Гендель и Бах

Приглашаем вас на уникальные органные концерты, посвящённые творчеству двух величайших композиторов baroque — Генделя и Баха. Программа включает в себя арии из известных опер, которые будут исполнены в сопровождении мощного звука органа.

Исполнители

Выступят выдающиеся музыканты: Тарас Багинец на органе и Андрей Немзер, обладающий великолепным контратенором. Их совместное исполнение обещает стать ярким музыкальным событием, которое не оставит равнодушными ценителей барочной музыки.

О спектакле

Эти концерты представляют собой идеальное сочетание величественного органного звучания и выразительности оперного вокала. Погрузитесь в атмосферу барокко и насладитесь выдающимися произведениями, которые стали классикой мировой музыки.

Не упустите возможность посетить этот музыкальный праздник и почувствовать, как великая музыка живёт и продолжает вдохновлять новые поколения зрителей.

В других городах
Март
11 марта среда
19:00
Свердловская филармония Екатеринбург, Карла Либкнехта, 38а
от 1750 ₽

