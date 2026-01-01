Оповещения от Киноафиши
Орган и музыкальные инструменты Ирана

12+
Возраст 12+

О концерте

Классическая музыка и великолепие Ирана. Концерт в новосибирской филармонии

25 марта в 19:00 в камерном зале филармонии состоится уникальный концерт, посвященный органной и народной музыке Ирана. Это волнующее событие привлечет внимание всех ценителей классической музыки и тех, кто интересуется этническими стремлениями в искусстве.

Органные традиции Ирана

Иран — страна с богатым музыкальным наследием. Орган, ставший символом западной классики, удивительным образом сочетает свои традиции с завораживающими мелодиями иранской народной музыки. В концерте выступят талантливые музыканты, которые представят слушателям как классические произведения, так и оригинальные композиции.

Как подготовиться к концерту

Для полного наслаждения концертом рекомендуется ознакомиться с основами иранской музыкальной традиции. Это поможет лучше понять атмосферу звучания и эмоциональную нагрузку представляемых произведений. Не упустите возможность насладиться великолепием органной музыки в исполнении мастеров своего дела.

Эта встреча станет не только музыкальным событием, но и настоящим культурным опытом для зрителей. Ожидаем вас в камерном зале филармонии для вечера, наполненного мелодиями и харизмой иранской музыки!

Март
25 марта среда
19:00
Новосибирская филармония Новосибирск, Красный просп., 32

