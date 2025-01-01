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Орган и легенды старой Британии
Билеты от 1000₽
Киноафиша Орган и легенды старой Британии

Орган и легенды старой Британии

6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Вечер музыки старой Англии в англиканском соборе

Погружение в атмосферу старой Англии, наполненной величием и трагизмом королевских судеб, ожидает вас на уникальном концерте под сводами англиканского собора. В этот вечер прозвучит музыка выдающихся композиторов XVI–XVIII веков, чьи произведения стали символами золотого века английской музыки.

Музыкальные шедевры барокко и Ренессанса

Уникальный ансамбль органа, барочной скрипки и барочной гитары оживит музыку, соединяющую строгость и величие барокко с проникновенной лирикой народных мелодий. В программе концерта ожидаются сочинения:

  • Генри Пёрселла (1659–1695) – «английского Орфея», композитора при дворе короля Карла II и Якова II;
  • Джона Дауленда (1563–1626) – поэта и музыканта эпохи Ренессанса;
  • Джона Алклока (1715–1806) – английского органиста и композитора;
  • Николаса Маттеиса, Джона Стэнли, Оливера Гиббонса и многих других выдающихся сочинителей.

Программа концерта

Вас ожидают такие произведения, как:

  • Г. Гендель – Трио-соната си минор
  • Дж. Алкок – Волюнтария ре мажор
  • Н. Маттеис – Граунд на шотландские темы
  • Дж. Стэнли – Соната для скрипки и бассо континуо соль минор
  • О. Гиббонс – Фантазия в 4 частях
  • Г. Пёрселл – «My dearest, my fairest» из оперы «Тиран Павзаний»
  • Дж. Дауленд – «Flow my tears»
  • Г. Экклз – Граунд «The Mad Lover»
  • Дж. Баннистер – Граунд фа мажор
  • Г. Пёрселл – «Чакона» из оперы «Королева фей»

Обратите внимание: в программе возможны изменения.

Исполнители

Исполняют лауреаты международных конкурсов:

  • Марина Шиганова (барочная скрипка)
  • Макарий Чирков (орган)
  • Владислав Румынский (барочная гитара)

Дополнительная информация

Продолжительность концерта составляет 60 минут (без антракта). Обратите внимание, что парковка на территории собора запрещена. Не упустите возможность окунуться в атмосферу величия королевских дворов и изысканный дух эпохи!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
14 сентября
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
18:00 от 1000 ₽

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