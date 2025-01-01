Орган и легенды старой Британии

Вечер музыки старой Англии в англиканском соборе

Погружение в атмосферу старой Англии, наполненной величием и трагизмом королевских судеб, ожидает вас на уникальном концерте под сводами англиканского собора. В этот вечер прозвучит музыка выдающихся композиторов XVI–XVIII веков, чьи произведения стали символами золотого века английской музыки.

Музыкальные шедевры барокко и Ренессанса

Уникальный ансамбль органа, барочной скрипки и барочной гитары оживит музыку, соединяющую строгость и величие барокко с проникновенной лирикой народных мелодий. В программе концерта ожидаются сочинения:

Генри Пёрселла (1659–1695) – «английского Орфея», композитора при дворе короля Карла II и Якова II;

Джона Дауленда (1563–1626) – поэта и музыканта эпохи Ренессанса;

Джона Алклока (1715–1806) – английского органиста и композитора;

Николаса Маттеиса, Джона Стэнли, Оливера Гиббонса и многих других выдающихся сочинителей.

Программа концерта

Вас ожидают такие произведения, как:

Г. Гендель – Трио-соната си минор

Дж. Алкок – Волюнтария ре мажор

Н. Маттеис – Граунд на шотландские темы

Дж. Стэнли – Соната для скрипки и бассо континуо соль минор

О. Гиббонс – Фантазия в 4 частях

Г. Пёрселл – «My dearest, my fairest» из оперы «Тиран Павзаний»

Дж. Дауленд – «Flow my tears»

Г. Экклз – Граунд «The Mad Lover»

Дж. Баннистер – Граунд фа мажор

Г. Пёрселл – «Чакона» из оперы «Королева фей»

Обратите внимание: в программе возможны изменения.

Исполнители

Исполняют лауреаты международных конкурсов:

Марина Шиганова (барочная скрипка)

Макарий Чирков (орган)

Владислав Румынский (барочная гитара)

Дополнительная информация

Продолжительность концерта составляет 60 минут (без антракта). Обратите внимание, что парковка на территории собора запрещена. Не упустите возможность окунуться в атмосферу величия королевских дворов и изысканный дух эпохи!