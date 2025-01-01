Орган и легенды старой Британии

Вечер музыки старой Англии в англиканском соборе
Погружение в атмосферу старой Англии, наполненной величием и трагизмом королевских судеб, ожидает вас на уникальном концерте под сводами англиканского собора. В этот вечер прозвучит музыка выдающихся композиторов XVI–XVIII веков, чьи произведения стали символами золотого века английской музыки.
Музыкальные шедевры барокко и Ренессанса
Уникальный ансамбль органа, барочной скрипки и барочной гитары оживит музыку, соединяющую строгость и величие барокко с проникновенной лирикой народных мелодий. В программе концерта ожидаются сочинения:
- Генри Пёрселла (1659–1695) – «английского Орфея», композитора при дворе короля Карла II и Якова II;
- Джона Дауленда (1563–1626) – поэта и музыканта эпохи Ренессанса;
- Джона Алклока (1715–1806) – английского органиста и композитора;
- Николаса Маттеиса, Джона Стэнли, Оливера Гиббонса и многих других выдающихся сочинителей.
Программа концерта
Вас ожидают такие произведения, как:
- Г. Гендель – Трио-соната си минор
- Дж. Алкок – Волюнтария ре мажор
- Н. Маттеис – Граунд на шотландские темы
- Дж. Стэнли – Соната для скрипки и бассо континуо соль минор
- О. Гиббонс – Фантазия в 4 частях
- Г. Пёрселл – «My dearest, my fairest» из оперы «Тиран Павзаний»
- Дж. Дауленд – «Flow my tears»
- Г. Экклз – Граунд «The Mad Lover»
- Дж. Баннистер – Граунд фа мажор
- Г. Пёрселл – «Чакона» из оперы «Королева фей»
Обратите внимание: в программе возможны изменения.
Исполнители
Исполняют лауреаты международных конкурсов:
- Марина Шиганова (барочная скрипка)
- Макарий Чирков (орган)
- Владислав Румынский (барочная гитара)
Дополнительная информация
Продолжительность концерта составляет 60 минут (без антракта). Обратите внимание, что парковка на территории собора запрещена. Не упустите возможность окунуться в атмосферу величия королевских дворов и изысканный дух эпохи!