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Орган и курай: диалог традиций
Киноафиша Орган и курай: диалог традиций

Орган и курай: диалог традиций

6+
Возраст 6+

О концерте

Музыка двух культур на XXI Международном фестивале органной музыки

На фестивале вас ждет уникальная программа, в которой переплетаются европейская органная классика и башкирские народные мелодии. Народный артист Республики Башкортостан Владислав Муртазин (орган) и Государственный ансамбль кураистов представят спектакль, где гармонично сочетатся Прелюдия и фуга ми минор Иоганна Себастьяна Баха, Соната № 6 Феликса Мендельсона и более двадцати народных мелодий Башкортостана.

В программе прозвучат лирические произведения, такие как «Таштугай» и «Журавлиная песня», а также более динамичные композиции, включая «Марш взятия Казани» и зажигательный танец «Загида». Это дает зрителям возможность оценить разнообразие башкирской музыкальной традиции.

Курай — древний духовой инструмент, который можно сравнить с флейтой и человеческим голосом, создает уникальную звуковую атмосферу в сочетании с органом. Это взаимодействие позволяет создать завораживающее звуковое пространство, способное удивить даже самых искушенных меломанов.

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В других городах
Ноябрь
4 ноября среда
15:00
Органный зал Пермской филармонии Пермь, Ленина, 51б
от 350 ₽

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