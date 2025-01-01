Орган и космос: музыкальное путешествие с Тимуром Халиуллиным

Солист Белгородской государственной филармонии, лауреат международных конкурсов и обладатель титула «Органист года» Тимур Халиуллин вновь порадует пермских меломанов своим увлекательным выступлением. На фоне потрясающих космических видеопроекций зрители смогут насладиться органной музыкой различных стилей и эпох.

Программа концерта

Концертный репертуар включит в себя шедевры классической музыки:

Первое отделение: Иоганн Себастьян Бах – Хоральная прелюдия «Из Бездны взываю к Тебе» Иоганн Себастьян Бах – Прелюдия и фуга ля минор Иоганн Себастьян Бах – Хоральная прелюдия «Взываю к Тебе, Господи» (из фильма «Солярис» А. Тарковского) Иоганн Пахельбель – Чакона фа минор Вольфганг Амадей Моцарт – «Маленькая ночная серенада» Людвиг ван Бетховен – «Лунная соната» Тимур Халиуллин – «Звёздная мистерия»

Второе отделение: Эдвард Григ – «Утро» Джон Уильямс – «Звёздные войны» Ханс Циммер – «Интерстеллар» Эдуард Артемьев – «Полёт» Владимир Мигуля – «Земля в иллюминаторе» Иоганн Себастьян Бах – Токката и фуга ре минор Тимур Халиуллин – Импровизация «Космос и хаос»



Обратите внимание, что программа может изменяться.

Тимур Халиуллин: искусство и космос

Талантливый органист считает орган Королём инструментов, наделённым уникальной властью в музыкальной Вселенной. Его звучание способно передать широкий спектр эмоций — от нежных душевных переживаний до грандиозных размышлений о космосе. Интересно, что орган часто сравнивают с бескрайними просторами Вселенной, что находит отражение в музыкальных образах.

Не случайно великолепная органная музыка Баха стала фоном для фильма «Солярис» Андрея Тарковского, который создал незабываемую атмосферу. В программе «Орган и космос» шедевры эпохи барокко сочетаются с современными хитами из фильмов — от «Звёздных войн» Джона Уильямса до произведений Ханса Циммера.

О музыканте

Тимур Халиуллин — выпускник Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова и участник многих международных фестивалей, включая авторские концерты и лекции для молодежи. Он также является обладателем медали «Будущее России» и награды «Лучший молодой творческий деятель России». В 2020 году его признали «Органистом года» за оригинальность и концептуальность программ.

Не пропустите возможность услышать уникальные импровизации Тимура Халиуллина и открыть для себя новые звуковые горизонты!