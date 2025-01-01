Солист Белгородской государственной филармонии, лауреат международных конкурсов и обладатель титула «Органист года» Тимур Халиуллин вновь порадует пермских меломанов своим увлекательным выступлением. На фоне потрясающих космических видеопроекций зрители смогут насладиться органной музыкой различных стилей и эпох.
Концертный репертуар включит в себя шедевры классической музыки:
Обратите внимание, что программа может изменяться.
Талантливый органист считает орган Королём инструментов, наделённым уникальной властью в музыкальной Вселенной. Его звучание способно передать широкий спектр эмоций — от нежных душевных переживаний до грандиозных размышлений о космосе. Интересно, что орган часто сравнивают с бескрайними просторами Вселенной, что находит отражение в музыкальных образах.
Не случайно великолепная органная музыка Баха стала фоном для фильма «Солярис» Андрея Тарковского, который создал незабываемую атмосферу. В программе «Орган и космос» шедевры эпохи барокко сочетаются с современными хитами из фильмов — от «Звёздных войн» Джона Уильямса до произведений Ханса Циммера.
Тимур Халиуллин — выпускник Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова и участник многих международных фестивалей, включая авторские концерты и лекции для молодежи. Он также является обладателем медали «Будущее России» и награды «Лучший молодой творческий деятель России». В 2020 году его признали «Органистом года» за оригинальность и концептуальность программ.
Не пропустите возможность услышать уникальные импровизации Тимура Халиуллина и открыть для себя новые звуковые горизонты!