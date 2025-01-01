Орган и контратенор при свечах в соборе

Концерт в ротонде Дома голландской церкви

Ротонда Дома голландской церкви (Центр искусства и музыки на Невском 20) представляет собой уникальное культурное пространство с богатой историей. Здесь, в XVIII столетии, располагался голландский квартал, а историческое здание занимала Голландская реформатская церковь, в которой был установлен роскошный орган Walcker. Сегодня в этой красивейшей ротонде установлен исторический голландский орган 1910 года, созданный мастером Мартом Вермейленом и привезённый из Нидерландов в 2020 году.

В программе концерта прозвучат шедевры музыкального барокко, где мощный космический орган соединится с редким вокальным тембром контратенора – сильным и одновременно нежным мужским голосом. Зрители смогут насладиться лучшими образцами вокальной музыки эпохи барокко, когда контратеноры пользовались невероятной популярностью.

Программа концерта

Арво Пярт – My heart's in the Highlands «В горах моё сердце»

Феликс Мендельсон-Бартольди – Соната ре мажор ор. 65: Andante – Andante con moto – Allegro

Антонио Вивальди – Ария Sposa son disprezzata

Иоганн Себастьян Бах – Антонио Вивальди – Концерт до мажор BWV 594 (I часть)

Иоганн Себастьян Бах – Ария альта Esurientes implevit bonis из Магнификат BWV 243

Джованни Баттиста Перголези – Stabat Mater: Ария Альта (Fac ut portem)

Исполнители

В концерте примут участие:

Лауреаты международных конкурсов

Приглашённый солист Мариинского театра – Станислав Аверьянов, контратенор

Эльнора Гросс, орган

Продолжительность концерта составляет 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет. Приглашаем вас насладиться музыкой для истинных ценителей прекрасного!