Орган и контратенор при свечах в соборе

Ротонда Дома голландской церкви (Центр искусства и музыки на Невском 20) представляет собой уникальное культурное пространство с богатой историей. Здесь, в XVIII столетии, располагался голландский квартал, а историческое здание занимала Голландская реформатская церковь, в которой был установлен роскошный орган Walcker. Сегодня в этой красивейшей ротонде установлен исторический голландский орган 1910 года, созданный мастером Мартом Вермейленом и привезённый из Нидерландов в 2020 году.
В программе концерта прозвучат шедевры музыкального барокко, где мощный космический орган соединится с редким вокальным тембром контратенора – сильным и одновременно нежным мужским голосом. Зрители смогут насладиться лучшими образцами вокальной музыки эпохи барокко, когда контратеноры пользовались невероятной популярностью.
В концерте примут участие:
Продолжительность концерта составляет 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет. Приглашаем вас насладиться музыкой для истинных ценителей прекрасного!